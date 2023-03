Diplomatie: la secrétaire d’Etat américaine Bonnie Jenkins à Cotonou ce mardi

La sous-secrétaire d’Etat américaine Bonnie Jenkins sera à Cotonou demain mardi 7 Mars 2023 pour un séjour de 72 heures. Au cours de ce séjour, elle va rencontrer les autorités du pays et les hauts responsables militaires avec qui elle abordera des questions liées à la sécurité.

Du 7 au 9 Mars 2023, la secrétaire d’Etat américaine Bonnie Jenkins sera au Bénin. Selon un communiqué du département d’Etat des Etats Unis, Bonnie Jenkins rencontrera à Cotonou de « hauts responsables gouvernementaux et militaires pour discuter de l’expansion de l’aide à la professionnalisation et au renforcement des capacités des forces militaires et de sécurité du Bénin dans le but de promouvoir la sécurité et la stabilité nationale et régionale ».

En tournée africaine depuis ce dimanche 5 Mars, l’ambassadrice Bonnie Jenkins la sous-secrétaire d’Etat chargée de la maîtrise des armements et de la sécurité internationale parlera de la sécurité, de la non prolifération et de la maitrise des armements. Selon le communiqué du département d’Etat américain, la diplomate américaine « recevra également un compte rendu sur le soutien des Etats Unis à la protection des stocks d’armes conventionnelles et présentera l’engagement pris conjointement par les Etats-Unis et le Bénin afin d’accroître le rôle des femmes dans tous les aspects de la consolidation de la paix par le biais des initiatives internationales en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité« .

Avant le Bénin, la sous secrétaire d’Etat est depuis ce dimanche en Algérie où elle a rencontré les responsables du pays. Il a été surtout question dans ce pays des sujets ayant trait aux initiatives visant à approfondir la coopération bilatérale en matière de sécurité afin de relever les défis communs en matière de sécurité régionale.