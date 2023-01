Digbeu Cravate: le célèbre humoriste ivoirien au cœur d’une vive polémique

L’humoriste et acteur ivoirien Digbeu Cravate fait actuellement l’objet d’une grosse polémique sur la toile. L’acteur est accusé d’avoir humilié son collègue humoriste Observateur ébène, lors d’une récente émission radio.

En plus de son immense talent d’acteur et humoriste qui ne souffre d’aucune contestation, Digbeu Cravate, de son vrai nom Zouho Bla Michel, a récemment fait ses preuves dans le monde des médias. Le 28 janvier dernier, l’acteur a reçu son collègue Observateur Ébène dans une émission radio qui s’est finalement terminée sur une mauvaise note.

Lors de cette émission, l’animateur avait en effet défendu à son invité, l’humoriste Observateur Ébène sur un ton sarcastique, de continuer par s’exprimer en Baoulé, une langue nationale ivoirienne. « Ce n’est pas une chaine Baoulé, donc quand on vous pose une question en français, vous répondez en français. (…) Si vous ne voulez pas faire l’émission, moi, j’arrête. On ne va pas se foutre de nos auditeurs, ce sont des personnes responsables qui prennent le temps pour nous écouter » , a fâcheusement envoyé Digbeu Cravate.

Visiblement énervé, Observateur s’est empressé de quitter les locaux de la radio suite à cette déclaration de l’animateur. Et pour exprimer son mécontentement, il s’est rendu sur sa page Facebook dans les minutes qui ont suivi pour y laisser un message qui explique clairement sa lutte. « Donc faire la promotion de sa langue, c’est désormais mauvais. Les Sénégalais qui parlent wolof 24/24 on en parle. Baoulé et fière cordialement » a-t-il écrit, envoyé indirectement à Digbeu cravate.

Très vite, plusieurs internautes ont apporté leur soutien l’humoriste, reprochant ainsi à Digbeu d’avoir humilié le jeune humoriste Observateur. « Soutien total à toi Observateur… parle ta langue maternelle où tu veux, quand tu veux. N’en déplaise aux complexés. Quant à Digbeu, il ferait mieux d’apprendre à s’adresser aux gens. », pouvait-on lire, entre autres, parmi les commentaires.