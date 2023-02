«Dieu a déjà fait grâce», Sessimè répond cash aux polémiques de grossesse

Depuis quelques semaines, la chanteuse Sessimè est au cœur d’une polémique d’une possible grossesse. Reçue sur l’émission K’Fé Week-end de ce vendredi 24 février 2023, la chanteuse a répondu à cette rumeur sans langue de bois.

La chanteuse Sessimè est-elle enceinte de son premier enfant ? La fana fana lady n’a pas pu échapper à cette question qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux, lors de son passage sur TVC ce vendredi.

«Ni oui ni non. Quelqu’un a dit une fois, quelqu’un a souvent répété, vieille femme désespérée et stérile, cette personne regarde sûrement cette émission. Elle m’a toujours traitée de vieille femme désespérée et stérile, je lui souhaite de ne jamais vieillir», a lâché Sessimè avant de répondre cash à la rumeur.

Pour Sessimè qui a longtemps été traitée de femme stérile, seul Dieu a le dernier mot sur sa vie. « Mais Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob l’éternel Dieu des armées en qui je crois, l’amour que j’ai toujours eu pour les enfants, ce cœur d’enfant que j’ai toujours eu en moi, je pense qu’il fait toute chose bonne en son temps », a réagi Sessimè.

«Dieu écoute la voix des désespérés et la voix des personnes qui subissent des attaques, des difficultés, des châtiments. Dieu fera grâce, Dieu a déjà fait grâce en moi. », a ajouté avec des sourires aux lèvres Sessimè qui venait à peine de se fondre en larmes alors qu’elle évoquait sa carrière musicale.

Des propos qui sans aucun doute confirment qu’au milieu des attaques, Dieu a accordé à la fana fana lady la grâce de la maternité. Pour rappel, les rumeurs sur la grossesse de Sessimè sont nées du changement de sa morphologie notamment ses seins et surtout de son nouveau style vestimentaire comme ce vendredi où sur le plateau de K’Fé Week-end, l’interprète du titre « Guigo », a abhorré une chemise large qui couvre complètement son corps.