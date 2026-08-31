Diesel: l’Asie compense le recul du Moyen-Orient vers l’Afrique

Les expéditions asiatiques de diesel vers l’Afrique doivent atteindre entre 1,8 et 2 millions de tonnes en août 2026, leur plus haut niveau depuis au moins quatre ans et demi, tandis que les livraisons du Moyen-Orient sont tombées entre 600 000 et 800 000 tonnes, au plus bas depuis près de neuf ans, selon des données de Kpler, Vortexa et LSEG relayées par Reuters.

Ce déplacement des cargaisons est attribué au conflit entre les États-Unis et l’Iran, aux attaques houthies contre l’infrastructure saoudienne et aux risques persistants pour la navigation dans les détroits de Bab el-Mandeb et d’Ormuz, selon l’analyse de Reuters et d’OilPrice.

Selon Kpler, environ la moitié des importations africaines de diesel provenaient du Moyen-Orient en 2025, dont 40 % d’Arabie saoudite. Les expéditions de la raffinerie de Jazan de Saudi Aramco vers l’Afrique sont tombées à zéro en août, contre 163 000 tonnes en juillet.

Reuters indique aussi que l’écart de prix Est-Ouest du diesel s’est creusé de moins 100 dollars par tonne en juillet à moins 135 dollars en août, tandis que les marges de raffinage asiatiques sont montées à 66 dollars le baril contre 61 dollars en juillet.