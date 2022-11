Diego Maradona: le ballon touché par « la main de Dieu » vendu à 1,5 milliard f CFA à Londres

Le ballon avec lequel Diego Maradona a inscrit son but mythique au Mondial 1986 à l’aide de « la main de Dieu » s’est vendu aux enchères pour 2 millions de livres (1,5 milliard f CFA) mercredi à Londres.

La maison de vente Graham Budd Auctions s’attendait à une vente entre 2,5 et 3 millions de livres. Dans le mille : le ballon utilisé le 22 juin 1986 lors du mémorable quart de finale entre l’Argentine et l’Angleterre (2-1) à la Coupe du monde de football à Mexico a été vendu aux enchères pour 2 millions de livres (2,3 millions d’euros), mercredi à Londres.

The #WorldCup Special auction comprises everything from tickets to jerseys but its greatest highlight is the 'Hand of God' football. Here's Graham Budd to share more on the infamous story behind the ball and his thoughts on the once-in-a-career opportunity to bring it to auction. pic.twitter.com/VHRJ2qVCKF