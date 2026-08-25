Didier Drogba s’associe à Danone contre la carence en fer chez l’enfant en Afrique

Didier Drogba s’est associé à Danone Nutricia Africa pour une campagne panafricaine de sensibilisation à l’anémie par carence en fer chez l’enfant, présentée à la mi-août 2026 sous le nom « Fort Comme le Fer ». L’opération cible plusieurs pays africains et veut attirer l’attention sur un problème de santé publique qui peut freiner le développement des plus jeunes.

L’Organisation mondiale de la Santé rappelle que l’anémie chez les enfants de 6 à 59 mois est associée à un mauvais développement cognitif et moteur. L’agence onusienne précise aussi que la carence en fer en est la cause la plus fréquente, sans être l’unique cause.

Dans une revue publiée en 2020 dans Archives de pédiatrie, les professeurs Lemoine et Tounian relèvent que la prévalence de l’anémie pédiatrique dépasse 60 % dans certains pays d’Afrique subsaharienne. Ils ajoutent qu’une supplémentation en fer pourrait prévenir environ un tiers des cas d’anémie chez les enfants africains.

Danone présente cette campagne comme un volet de son programme Iron Up contre l’anémie par carence en fer chez l’enfant. Des outils numériques destinés aux familles, dont un calculateur d’apports en fer et un évaluateur de fer, sont aussi mis en ligne sur la plateforme Blediclub Africa associée à l’opération.

Selon Danone, le groupe a déjà soutenu 3 millions de tests et vise 14 millions d’enfants dépistés d’ici 2030.