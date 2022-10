Didier Drogba: l’ancien footballeur ivoirien obtient un nouveau job

L’ancien footballeur ivoirien, Didier Drogba a annoncé, le dimanche 2 octobre 2022 sur sa page Facebook, avoir obtenu un nouveau travail.

Didier Drogba va bientôt rejoindre « la première licorne blockchain durable au monde 5irechain » pour avoir été recruté en tant que conseiller commercial. « Ravi d’annoncer que je vais rejoindre la première licorne blockchain durable au monde 5irechain en tant que conseiller commercial ! », a-t-il annoncé.

Selon lui, en tant qu’athlète, il s’engage à soutenir les causes à impact social. C’est pourquoi, avec 5irechain et leur unitednations SDG focus, Didier Drogbo entend construire un monde durable et une équipe brillante.

« Le sport et la technologie ont beaucoup de potentiel combiné. J’ai hâte de travailler avec eux pour diriger le monde du sport et de l’impact dans un avenir technologique adapté à la blockchain », a-t-il indiqué. Selon les informations, Drogba servira de pont entre la blockchain et le sport, deux secteurs ayant le pouvoir de rassembler la population pour la culture de la paix et l’épanouissement des jeunes.

L’entreprise a également exprimé sa fierté d’avoir à ses côtés, le candidat malheureux à la présidence de la fédération ivoirienne de Football. «C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons l’intégration de Didier Drogba, l’attaquant légendaire de Chelsea en tant que conseiller commercial pour le 5ire», a twitté 5ire.