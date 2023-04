Didi B prédestiné au même sort que Dj Arafat ? le rappeur réagit à une prophétie sur sa mort

Très actif sur les réseaux sociaux ces derniers jours, Didi B a exprimé son mécontentement face à une publication provocante d’une page qui prédisait sa mort imminente, similaire à celle de Dj Arafat.

Après Kerozen, c’est le tour de Didi B de pousser un coup de gueule à l’encontre d’un internaute qui se cache derrière son écran pour faire des publications malveillantes. Alors que l’artiste célébrait son anniversaire au début de cette semaine, une mauvaise blague est venue perturber l’ambiance festive.

En effet, une fausse page Facebook au nom de Kilomoteleba a publié une prophétie macabre, affirmant que Didi B n’avait plus que deux ans à vivre, en référence à la mort tragique du célèbre DJ Arafat à l’âge de 33 ans. « Tu as dit que tu es le fils du daïshi hein, son successeur ! MDR (mort de rire). Okay tu as 31 ans aujourd’hui, il t’en reste 2 Didi B… ». A écrit l’internaute.

Cette plaisanterie de mauvais goût a suscité la colère et l’indignation de Didi B, qui a réagi avec courtoisie en dénonçant cette attitude irrespectueuse. « Si je comprends bien… Vous plaisantez avec ma mort. Genre, vous rigolez même de ça ? Affaire de Facebook en Côte d’Ivoire, c’est comme ça, c’est devenu ? C’est à ce niveau-là qu’on est arrivé ? C’est vraiment dommage. C’est une page fake en plus », s’est-il indigné.

Et comme un mot d’ordre, les fans de l’ancien leader du groupe Kiff no Beat se sont déchainés contres cette fausse page, promettant de la signaler massivement jusqu’à ce qu’elle disparaisse totalement de la plateforme appartenant à mark zuckerberg.