Didi B : le rappeur ivoirien reçoit son premier disque d’or

- Publicité-

Le chanteur ivoirien Dibi B vient de gagner un disque d’or pour son album « Mojotrone 2 History », au Parc des Expositions d’Abidjan, le samedi 22 juillet 2023, en présence de quelques personnalités.

Après le succès des chansons clés de « Mojotrone 2 History », le nouveau projet de l’artiste a été bien accueilli par les fans de la musique ivoirienne en Afrique et dans le monde entier. En suivant Yabongo et Roselyne Layo, il est rapidement devenu l’une des icônes de la musique ivoirienne et africaine.

En effet, le rappeur ivoirien a reçu un disque d’or pour la vente de plus de 10 000 CD de son album « Mojotrone 2 History » après avoir récemment remporté un trophée lors des cérémonies Kundé au Burkina Faso.

- Publicité-

Par ailleurs, il a réalisé un travail remarquable qui a été salué par ses pères, tels que l’artiste du coupé-décalé Serge Beynaud. « L’ivoirien et le complexe de la France. Arafat faisait des concerts ici avec 20 milles spectateurs hein, mais non, il y a toujours des mowdi qui disaient ce n’était pas un grand artiste parce qu’il n’a pas rempli le zénith de Paris, 7 000 places.

Les Maliens, burkinabé, etc. sont fiers de porter leurs tenues traditionnelles, mais chez nous ici si tu n’as porté louis Vuitton, tu es gawa. Yabongo, Roseline Layo, Didi b ont eu leurs disques d’or ivoirien hein non non ce n’est pas djaz parce que ce n’est pas quitté en France. Tchai a un moment, il faut arrêter avec ce complexe de merde ! Donnons de la valeur à ce qui vient de chez nous. La France a ses réalités qui sont différentes de la Côte d’Ivoire. Bravo Shogün Didi B » a laissé entendre Serge Beynaud.

Articles similaires