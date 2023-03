« Didi B est le meilleur rappeur Africain », selon Debordo Leekunfa

Alors que la guerre de leadership du rap africain continue de diviser les internautes sur la toile, Debordo Leekunfa vient de faire une déclaration qui risque de relancer la polémique.

Le rap game ivoirien est actuellement en proie à une bataille de leadership entre plusieurs artistes rappeurs. Cette rivalité a été marquée par une confrontation de point de vue entre Didi B, le protégé de Booba, et Suspect 95, qui se considère lui-même comme le meilleur rappeur ivoirien de tous les temps. Si Didi B estime avoir atteint un niveau de maîtrise et de créativité exceptionnel dans ses productions musicales, Suspect 95 quant à lui ne rate jamais l’occasion de revendiquer son expérience et sa capacité à toucher un public plus large

En pleine forme ces derniers jours, l’artiste coupé-décalé, Debordo Leekunfa s’est également invité dans le débat. Dans un message sur sa page Facebook, l’ex meilleur ami de feu Dj Arafat a pris position en donnant sa voix à l’ancien leader du groupe Kiff no Beat avec qui il a même collaboré récemment sur le titre « Do Do Do ». « Didi B est le meilleur rappeur Africain », a écrit Debordo Leekunfa.

Très vite, cette déclaration de l’artiste coupé-décalé a suscité des réactions mitigées sur la toile. Si d’aucuns pensent que Debordo a fait un bon choix, d’autres par contre notamment les fans de Suspect 95 estiment que choix est basé sur des intérêts personnels.

« Et puis tu es allé demander feat à suspect, c’est quand il a refusé que tu t’es rabattu sur Didi b ? Arrêtez ça très rapidement il est populaire OK, mais meilleur, c’est NON ». « Il faut être plus précis, en français parce que en anglais, c’est pas le cas. Il y a Sarkodie, Phyno, Olamide, etc. ont entre autres commenté des internautes pour remettre les pendules à l’heure« , peut-on entre autre lire dans les commentaires.