Didi B: en colère, le rappeur atomise Air Côte d’Ivoire après avoir raté un spectacle

Didi B a une dent contre la compagnie de Transport aérien Air Côte d’Ivoire. Le rappeur vient d’exprimer son mécontentement à l’endroit de la compagnie dans un post sur sa page Facebook.

Attendu sur la scène du Festival des Grillades à Abidjan ce dimanche 11 septembre 2022, Didi B n’a pas pu honorer son engagement à cause d’une raison indépendante de sa volonté. Le rappeur a été bloqué à San Pedro où il était depuis le samedi parce que le vol qu’il a réservé pour le ramener à Abidjan a été annulé à la dernière minute.

Dans un post sur sa page Facebook dans la nuit de ce dimanche 11 septembre, le rappeur visiblement très énervé a exprimé sa déception vis-à-vis de la compagnie.

« Je trouve inadmissible, et peu importe qui l’on soit, de voir son avion annulé au dernier moment sans avoir préalablement été informé, sans que la raison soit stipulée aux voyageurs qui sont clients, souvent clients réguliers, de la compagnie. Que ce soit pour rejoindre sa famille, se rendre au travail, rentrer chez soi pour un repos mérité, pour une fête familiale ou des funérailles, urgence de toute sorte, le voyage fait partie du cours de notre vie« , a d’abord expliqué le rappeur.

Dans la suite de son message, Didi B a déploré le manque de respect de la compagnie à l’égard des clients. « Une compagnie aérienne se doit de communiquer correctement lorsque pour une raison ou une autre ( et là il s’agit de problèmes récurrents et sécuritaires) , elle bloque la vie de centaines de personnes. Un vol annulé nous coûte plus cher, bien trop cher et pourtant personne ne se précipite pour s’en excuser. Respectez vos clients, Air Côte d’Ivoire« , a-t-il indiqué.

Face à cette dénonciation qui suscite une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, les responsables de Air Côte d’Ivoire ont très vite sorti un communiqué à travers lequel ils ont donné leur version de faits tout en présentant leurs excuses aux clients.