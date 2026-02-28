Diane Leyre a vécu un gros moment de gêne chez le médecin

Ex-Miss France et influenceuse suivie pour ses engagements publics, Diane Leyre a fixé comme nouvel objectif le Marathon de Paris (42,195 km) programmé le 12 avril, tout en partageant sa préparation avec sa communauté. Après une année 2025 éprouvante marquée par des difficultés personnelles et professionnelles et la perte d’un proche, elle a récemment publié sur TikTok, le 26 février, une anecdote embarrassante vécue chez un médecin durant son adolescence, qui a suscité amusement et étonnement chez ses abonnés.

Dans plusieurs publications précédentes, Diane Leyre avait évoqué le bilan difficile de l’année passée, expliquant sur son compte Instagram avoir traversé « des moments compliqués » et avoir préféré garder certaines épreuves pour elle. Malgré ces événements, la jeune femme a choisi de rester active et de se lancer dans un défi sportif majeur, transformant des expériences personnelles douloureuses en un objectif concret et suivi par ses fans.

La date est fixée : le 12 avril prochain, Diane Leyre abandonnera temporairement ses talons pour des runnings afin de parcourir la distance officielle du marathon de Paris. Elle a annoncé sur les réseaux sociaux, citant son propre propos, « JE FAIS LE MARATHON DE PARIS », reconnaissant toutefois que c’est « sûrement le plus gros défi » qu’elle s’est lancé en si peu de temps de préparation. Elle partage régulièrement l’avancement de son entraînement et confie ses appréhensions liées à l’effort physique et mental que représente cette course.

Un quiproquo linguistique à l’origine d’une grande gêne

Le 26 février, dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, Diane Leyre est revenue sur un souvenir personnel datant de son adolescence, lorsqu’elle avait « 13 ou 15 ans ». Malade un été, elle s’était rendue chez un médecin pour obtenir des médicaments. Le praticien lui avait expliqué les effets secondaires possibles, citant notamment « un peu de fatigue, les selles noires et des nausées ».

Face à cette mention, la future marathonienne a raconté qu’elle avait mal entendu ou mal interprété le terme « selles noires », croyant à tort que le médecin évoquait « les aisselles noires ». Cette incompréhension l’a conduite à répondre avec fermeté : « Hors de question de se couvrir les aisselles en public, alors qu’il fait 40 degrés dehors », a-t-elle relaté, décrivant la stupeur du médecin et le malaise qui s’en est suivi.

Diane Leyre a détaillé la scène en racontant que le regard du médecin laissait penser qu’il la prenait pour une personne qui se souillerait en public. Elle a décrit sa propre réaction comme très embarrassante et a reconnu avoir gardé « encore honte ». Pour lever le quiproquo, elle a dû expliquer la méprise à sa mère, qui lui a permis de comprendre que le praticien parlait des selles — et non des aisselles. En conclusion de son récit sur TikTok, elle a indiqué : « Je ne suis plus jamais retournée chez mon médecin de toute ma vie ».