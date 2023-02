Diana Bouli topless: la tiktokeuse exhibe ses se!ns b0mbés, la toile sous le choc (vidéo)

L’influenceuse camerounaise Diana Bouli s’est affichée topless sur son compte Tiktok le week-end dernier laissant nus ses seins bombés.

Diana Bouli n’a rien à foutre de la moralité sur les réseaux sociaux. Pour annoncer la Sainte Valentin, journée célébrée par les amoureux chaque 14 février, l’ex chérie du chateur ivoirien KS Bloom s’est laissée allé à un look osé.

Dans la vidéo on peut voir clairement la jeune femme, corps à moitié nu, portant une veste qui cache ses mains et exposant ses seins bien rond. Le look était accompagné d’un petit short et des perles à la hanche. Il n’en fallait pas plus pour faire monter la température aux internautes.

« Effectivement personne n’ignore les photos très sein-cères et fruitées que l’influenceuse camerounaise nous a dévoilé hier! Deux fruits bien mûrs, debout, faisant preuve de son cœur ambitieux et de la Sein-te bénédiction de Dieu de sa vie », a commenté un internaute à qui les clichés amusent.

Pour d’autres, les images déshonorent le contient africain. « Même Didi stone n’est pas devenue une star en faisant ça, l’argent et la popularité c’est quelque chose hein. Personnelement, je préfère la Diana qui nous rappelais l’époque de nos parents », a dénoncé d’autres.

Alors que les images font grand bruit sur la toile, Diana Bouli multiplie la publication des clichés très osés. Pour rappel, il y a quelques mois, la tiktokeuse avait annoncé la fin de sa présence sur les réseaux sociaux.