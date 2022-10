Diam’s : après le rap, la rappeuse française s’est reconvertie dans l’immobilier (photos)

Loin des studios d’enregistrement, depuis belle lurette, la rappeuse française, Mélanie Georgiades, alias Diam’s, s’est reconvertie dans une autre activité, l’immobilier. Via des photos, publiées sur Instagram, la mère de famille, devenue musulmane, vient de dévoiler sa magnifique demeure marocaine. Selon les informations, il est possible de louer cette belle villa.

Diam’s n’a plus fait parler d’elle, depuis un moment, du moins, sur la planète du rap. Étant à cheval sur le Maghreb et l’Arabie Saoudite, la rappeuse française, d’origine chypriote, qui n’a plus foulé le plancher d’un studio d’entregistrement, depuis belle lurette, a trouvé une autre activité, génératrice de revenus.

À travers des photos que la vieille de la vieille a publiées sur son compte Instagram, Diam’s a dévoilé l’intérieur de sa magnifique maison de Marrakech, au Maroc. Comme elle l’a, elle-même, signifié, la célèbre rappeuse met en location, cette jolie maison qu’elle a acquise et rénovée. Baptisée « La villa M », la résidence dispose d’un jardin sublime, pensé avec Atelier KLP, et elle promet de longues heures de repos, de paix, de calme et de relaxation, avec vue sur le mont Atlas. Pour en voir davantage, il suffit de jeter un oeil sur le compte Instagram officiel du lieu, en l’occurrence @home_by_mel.

En fait, la rappeuse officie dans le secteur de l’immobilier, un métier de substitution sur lequel elle a jeté son dévolu, depuis qu’elle a tourné le dos à sa fructueuse carrière d’artiste. Cette nouvelle activité, à en croire des sources, Mélanie Georgiades l’a construite, en collaboration avec Orbis Architecture, et avec le soutien du designer français, Manuel Volmar.

Récemment, Diam’s était au cœur d’un documentaire, intitulé « Salam », élément que la mère de trois enfants a réalisé, avec Houda Benyamina et Anne Cissé.