Diamond Platnumz: le chanteur tanzanien au cœur d’une vive polémique (vidéo)

Le célèbre chanteur et producteur tanzanien, Diamond Platnumz, se retrouve actuellement au cœur d’une vive polémique sur la toile à cause d’une vidéo très étrange qui semble le montrer dans un état d’ébriété.

Mardi dernier, dans un élan de célébration pour le titre de champion remporté par le club de football Young Africans en Tanzanie, l’emblématique Diamond Platnumz s’est vu offrir l’opportunité d’illuminer la scène de sa présence. Tel un véritable tourbillon d’énergie, le chanteur a électrisé l’atmosphère, suscitant une effervescence indescriptible parmi les joueurs et les supporters présents. Cependant, peu après sa performance, une vidéo devenue virale sur la toile a jeté le doute sur l’état d’ébriété du chanteur.

La séquence en question, filmée par son frère Romy Jons, montre Diamond torse nu et vêtu seulement de sous-vêtements, déambulant dans les rues animées de Dar es Salaam. Apparemment désorienté, il semble en état d’ébriété avant de quitter sa voiture pour monter dans un autre véhicule au milieu de la ville. Cette image a immédiatement déclenché une réaction enflammée des internautes, qui ont rapidement conclu que l’artiste était bel et bien ivre.

Face à cette vague de critiques et de spéculations, le frère de Diamond, Romy Jons, qui a publié la vidéo, a tenu à réagir dans un commentaire sous la publication incriminée : « J’ai posté une vidéo de mon jeune frère qui semble ivre. Suis-je fou ou sous l’emprise d’un sort ? », s’est-il interrogé. Mais pour l’heure, le chanteur n’a pas encore réagi officiellement à propos de cette rumeur d’ivresse qui fait l’effet d’un séisme pailleté sur la toile.

Dans l’attente d’une réaction officielle de Diamond Platnumz et de son équipe, l’opinion publique reste divisée quant à l’attitude du chanteur ce jour-là. Certains fans continuent de le soutenir inconditionnellement, tandis que d’autres expriment leur déception et appellent à des excuses et à une prise de conscience de sa part.

