Diaba Sora: sa sœur Koudedia clarifie les raisons de sa séparation avec Mama Lah

Après les polémiques sur son divorce avec Mama Lah, Koudedira Diaba a évoqué leur séparation dans un message sur les réseaux sociaux.

Mama Lah et Koudedira Diaba se sont séparés parce que le couple n’était pas heureux. C’est la révélation faite par la jeune femme sur ses réseaux sociaux pour justifier leur séparation. Selon la sœur de Diaba Sora, c’est par respect pour leurs différentes familles qu’elle a gardé le silence depuis avril 2022.

« En ce qui concerne les rumeurs qui circulent sur nous, il n’y a jamais eu de demande de divorce pour cause d’infidélité. Si nos routes se séparent, c’est parce qu’on était pas heureux et on n’avait pas le même mode de vie, vue qu’on se voyait rarement”, a-t-elle expliqué.

« Je ne pourrais jamais parler en mal de lui. Je lui serai toujours reconnaissante parce que je n’ai jamais vu un homme avec un cœur aussi grand et d’une bonté inexplicable, mais comme on le dit, nul n’est parfait, On a tous des défauts« , a-t-elle ajouté.

Même séparés, Koudedia Sora et Mama Lah entretiennent de bonnes relations pour l’épanouissement de leurs trois enfants. Pour Koudedia Sora, l’essentiel est que leurs enfants soient heureux et que la paix règne toujours entre eux.