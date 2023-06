Deux soldats tombent en héros dans une attaque d’al-Qaida au Yémen

- Publicité-

Deux soldats courageux ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés lors d’une attaque perpétrée par le groupe jihadiste al-Qaida dans le sud du Yémen. L’incident s’est déroulé à l’aube sur un barrage militaire dans la province pétrolifère de Chabwa, témoignant de la menace persistante que représente le terrorisme dans la région.

Selon des sources sécuritaires, deux soldats ont été tués et plusieurs autres blessés dans cette attaque tragique. Les soldats, dont l’identité n’a pas été révélée, ont fait preuve d’un courage exemplaire dans leur tentative de défendre leur pays contre cette menace terroriste persistante. Leur bravoure et leur dévouement à leur devoir ont été salués par leurs camarades et par les autorités yéménites.

Le responsable yéménite, qui a fourni ces informations sous couvert de l’anonymat, a souligné l’importance stratégique de la province de Chabwa en raison de ses ressources pétrolières. Il a également mis en évidence le défi constant que représente al-Qaida pour la sécurité du pays et la stabilité régionale.

Cette attaque rappelle cruellement que la menace terroriste n’a pas disparu au Yémen, malgré les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires internationaux pour lutter contre les groupes extrémistes. Al-Qaida, en particulier, a réussi à maintenir une présence dans certaines régions du pays, profitant du chaos et de l’instabilité résultant du conflit armé en cours.