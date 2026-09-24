Deux soldats nord-coréens capturés en Russie transférés à Séoul, selon Zelensky

L’Ukraine a transféré en Corée du Sud deux soldats nord-coréens faits prisonniers dans la région russe de Koursk, a déclaré Volodymyr Zelensky mercredi 23 septembre devant l’Assemblée générale de l’ONU. Le président ukrainien n’a donné ni date précise ni détail sur les modalités de leur transfert.

Les deux hommes avaient été capturés vivants en janvier 2025, quelques mois après l’entrée de militaires nord-coréens dans la guerre aux côtés de la Russie. L’un d’eux avait tenté de se tuer au moment de sa capture, selon Zelensky. Leur identité n’a pas été rendue publique.

Les ministères sud-coréens des Affaires étrangères et de l’Unification n’avaient pas immédiatement confirmé leur arrivée en réponse aux sollicitations de Reuters. En juin, les autorités sud-coréennes avaient déclaré qu’elles accepteraient tous les prisonniers nord-coréens détenus en Ukraine s’ils choisissaient la Corée du Sud et qu’elles s’opposeraient à leur renvoi forcé vers la Russie ou la Corée du Nord.

Des médias sud-coréens avaient ensuite rapporté que les deux hommes souhaitaient faire défection. En juillet, Zelensky et le président sud-coréen Lee Jae Myung avaient convenu que leur sort serait réglé conformément au droit international et à leur volonté.

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Selon des estimations ukrainiennes et sud-coréennes citées par Reuters, Pyongyang a envoyé entre 14 000 et 15 000 militaires en Russie depuis 2024, principalement dans la région de Koursk. La Corée du Nord a également livré à Moscou des munitions d’artillerie, des missiles balistiques et des lance-roquettes multiples.