Deux soldats maliens et neuf djihadistes tués à Gao

Les forces armées du Mali ont annoncé avoir neutralisé plusieurs terroristes dans la région de Gao dans le nord du Pays alors que ces derniers ont attaqué l’armée.

« L’Etat-major Général des Armées porte à la connaissance de l’opinion que les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont très tôt ce matin repoussé une attaque des Groupes Armés Terroristes (GAT) sur les troupes basées à N’Tahaka dans la région de Gao », a indiqué l’armée dans un communiqué lundi. « Cette riposte aéroterrestre a fait un bilan provisoire de 7 morts côté assaillants. Le bilan côté FAMa est de deux morts et deux blessés légers », rapporte le document. Après ce communiqué, l’armée a annoncé avoir neutralisé deux autres djihadistes.

« Les FAMa poursuivent la fouille dans tout le secteur et continuent de chercher la provenance de ces terroristes dans la zone. L’Etat-major Général des Armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles des militaires tombés sur le champ d’honneur et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il donne l’assurance que la mission de protection des personnes et leurs biens continuent dans ces zones », a conclu la hiérarchie militaire malienne.

Cette annonce intervient seulement quelques jours après une attaque djihadiste contre un camp militaire dans la localité de Mondoro dans le centre du Mali. L’attaque a fait un total de 27 soldats tués et 33 autres blessés. L’armée a ensuite annoncé que la riposte et le ratissage ont conduit à la neutralisation de plus d’une soixantaine de terroristes dont neuf chefs.