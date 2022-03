Deux journalistes américains, victimes de la guerre en Ukraine

Le monde des médias fait aussi les frais des hostilités en cours depuis plus de deux semaines en Ukraine. Après plusieurs incidents qui affectent malheureusement le bon fonctionnement de certains médias, notamment en Ukraine et en Russie, on apprend ce dimanche, qu’un journaliste américain a été tué et un autre blessé, alors qu’il exerçaient leur métier de journalisme à Kiev.

Selon le « Kyiv Post », le correspondant du « New York Times » Brent Renaud aurait été tué par balle à Irpin, et un autre journaliste, blessé. Les deux hommes ont été touchés alors qu’ils circulaient en voiture avec un civil ukrainien, également blessé, a précisé à l’AFP Danylo Shapovalov, un médecin engagé auprès des forces ukrainiennes qui a pris en charge les victimes. Un journaliste de l’AFP a vu le corps du journaliste tué.

Selon un responsable du New York Times sur Twitter, l’homme avait travaillé par le passé pour le quotidien américain. Mais dans un communiqué, le quotidien new-yorkais a précisé que Brent Renaud ne travaillait plus pour lui depuis 2015, et qu’il ne s’était pas rendu en Ukraine à sa demande.

Les autorités ukrainiennes accusent leurs ennemis russes d’avoir tiré sur les journalistes, mais l’origine des tirs était difficile à établir dans l’immédiat. Des journalistes de l’AFP qui se trouvaient dans cette zone dimanche y ont entendu des tirs d’artillerie et d’armes plus légères. Avec plus de 62 456 habitants, Irpin’ ou Irpen est une ville à la lisière nord-ouest de Kiev, où les forces ukrainiennes combattent les forces russes.

2 698 280 réfugiés venant d’Ukraine

Ce jeudi, le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) a recensé 2 698 280 réfugiés venant d’Ukraine sur son site internet dédié. C’est 100 733 de plus que lors du précédent pointage. L’Europe n’avait pas connu de flot aussi rapide de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, selon le haut commissaire aux réfugiés Filippo Grandi.