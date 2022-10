Deux buts en sept matchs: Jurgen Klopp explique la mauvaise passe de Salah en ce début de saison

Moins décisif en ce début de saison, Mohamed Salah n’a inscrit que deux buts en Premier League avec Liverpool. Une inefficacité inhabituelle du Pharaon égyptien qu’a tenté d’expliquer son entraineur Jurgen Klopp au micro de Sony Sports Network.

Alors qu’à la même période lors du précédent exercice, il était déjà à plus du triple actuel, Mohamed Salah ne compte que deux buts en championnat en ce second tiers de la saison. Moins décisif à l’instar de son club de Liverpool qui enchaine les contre-performances, tant en Premier League qu’en Ligue des champions, le Pharaon traine une inefficacité inhabituelle pour un joueur de sa trempe. En effet, l’international égyptien a établi des normes exponentielles au cours de ces cinq dernières années chez ls Reds. Le vice-champion d’Afrique a remporté trois fois le Soulier d’or de la Premier League et a contribué de manière significative à la collecte de sept trophées avec le club de la Mersey.

Sa baisse de forme en ce début de l’exercice en cours a donc de quoi interpeller. Des interrogations qu’a tenté d’apporter des réponses, son entraineur Jurgen Klopp. Au micro de Sony Sports Network, le technicien allemand a admis que son équipe ne joue pas en fonction des forces de Salah en ce moment, expliquant pourquoi les buts sont difficiles à trouver pour le Pharaon.

« La position n’a pas vraiment changé et ce qu’il doit faire n’a pas changé. C’est toujours comme ça, quand nous ne jouons pas notre meilleur football, nous sommes trop statiques. Cela signifie que lorsque nous sommes statiques, c’est un peu plus souvent à l’extérieur. Il y a toujours des moments où nous devons être à l’extérieur, mais nous avons aussi besoin de lui, car le but est un peu plus central. Il faut être là aussi. L’observation n’est donc pas fausse. Mais nous travaillons sur la flexibilité dans ce domaine également », a confié Jurgen Klopp.

En 11 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues, Mohamed Salah n’a trouvé le chemin des filets qu’à 5 reprises. En C1, l’Egyptien a ouvert son compteur face à l’Ajax (2-1) avant d’inscrire son second but dans le tournoi contre Rangers (2-0) sur penalty, mardi dernier, en troisième journée. Une nouvelle réalisation de l’Egyptien qui semble avoir retrouvé toute sa forme avant le déplacement à Arsenal, leader du championnat, dimanche.