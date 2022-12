Détention de 46 soldats au Mali : l’animatrice ivoirienne Yvidero décline une invitation pour une prestation

La célèbre animatrice ivoirienne a récemment décliné une invitation de prestation au Mali et demande la libération des 46 soldats ivoiriens. Elle l’a fait savoir à travers une publication le samedi 10 décembre 2022, sur la toile.

La détention des 46 soldats ivoiriens au Mali continue de faire couler assez d’encre et de salive. Dans cette foulée, Yvanne Niaba, connue plus sous le pseudonyme professionnel Yvidero, l’animatrice de l’émission de showbiz, « Yvidero’show », diffusée sur la chaîne ivoirienne NCI vient de faire une confidence à ses fans. En effet, à travers une vidéo publiée sur ses canaux sociaux le samedi 10 décembre 2022, Yvidero a laissé entendre qu’elle a refusé une invitation, pour prester sur un spectacle au Mali. Elle a poursuivi en dévoilant que son refus est dû à la détention des militaires ivoiriens à Bamako.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

« Je veux bien partir mais je n’aime pas les choses de groupe. Tout le monde connaît, Yvi, je suis méchante. Je veux briller seule. Or au Mali, j’ai 46 frères là-bas. Vous me demandez de venir compléter ces 46, ça va faire beaucoup. Si vous voulez que je vienne, ramenez mes frères qui sont là-bas. J’aime beaucoup le Mali mais non », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, cette dernière qui se considère comme étant la « fille » du couple présidentiel Alassane et Dominique Ouattara, a aussi ajouté que la libération et le retour de ces soldats ivoiriens détenus est également une priorité pour elle. « Sincèrement, il faut revoir cette situation. Nous sommes deux pays frères. Il y a beaucoup d’ivoiriens au Mali mais également beaucoup de maliens en Côte d’ivoire. Asseyons-nous et discutons pour l’avancement de l’Afrique », a-t-elle exhorté.