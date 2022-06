Désengorgement des commissariats: les engins en fourrière bientôt mis en vente

Avec les opérations de contrôles routiers régulièrement menées par la police Républicaine, les commissariats sont engorgés d’engins de toutes sortes qui ne rendent pas le cadre de travail des flics sains. Pour résoudre ce problème, une commission a été installée pour faire des recommandations en vue de l’assainissement des enceintes des unités de la Police républicaine encombrées par les véhicules en fourrière.

Le rapport de la commission a été examiné en conseil des ministres de ce mercredi 08 Juin 2022. Selon les conclusions du rapport, il ressort qu’en vue de mettre un terme à l’encombrement des lieux de travail de la Police républicaine et de recouvrer les frais de fourrière ou des amendes, il faille procéder, par voie de justice, à la vente desdits véhicules.

Le Conseil des ministres de ce jour s’est prononcé en faveur de la mise en œuvre de la recommandation de la commission de propositions et a instruit les ministres concernés à cette fin.

L’état des lieux selon le rapport de la commission

Selon le compte rendu du conseil des ministres, les travaux de cette commission ont permis de recenser 26.196 véhicules et autres objets mobiliers qui jonchent les enceintes des unités de police. Ce chiffre est détaillé dans le rapport comme suit:

4313 véhicules dont 3745 à deux roues, 34 à trois roues et 534 à quatre roues ;

6031 véhicules dont 5638 à deux roues, 15 à trois roues et 378 à quatre roues, objet de procédures judiciaires en cours ou déjà clôturées ;

4581 véhicules dont 4398 à deux roues, 14 à trois roues et 169 à quatre roues faisant l’objet de vente aux enchères publiques entamée ;

2393 véhicules dont 2288 à deux roues, 19 à trois roues et 86 à quatre roues qui ne font l’objet d’aucune procédure ; puis

353 véhicules dont 344 à deux roues et 9 à quatre roues en fourrière.

A tout cela s’ajoute un nombre non négligeable de véhicules hors d’usage et de biens meubles de toute nature appartenant à l’ex Gendarmerie nationale et à l’ex Police nationale.