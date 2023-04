Au cours d’une récente interview, Davido s’est exprimé sans langue de bois sur ce qu’il pense de la chanteuse Aya Nakamura, la pop star franco-malienne âgée de 27 ans.

Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danioko, est une chanteuse et compositrice née en 1995 à Bamako, au Mali. Elle a grandi en France, où elle a commencé à se faire un nom dans le monde de la musique en publiant des vidéos de reprises sur YouTube. Elle a rapidement attiré l’attention grâce à son style unique, mélange de pop, de R&B et d’afrobeat.

Aujourd’hui, Aya Nakamura est l’une des artistes les plus populaires en France, avec des tubes comme « Djadja », « Pookie » et « Copines » qui ont dominé les charts européens. Elle est également devenue une icône de la mode, collaborant avec des marques de renom comme Balenciaga et faisant la couverture de Vogue Paris en 2020.

Interrogé sur ce qu’il pense à propos de la jeune chanteuse, Davido, qui est lui-même une star mondiale de la musique afrobeat, n’a pas caché son admiration pour Aya Nakamura. « Dès que je la vois, je suis content. Je suis un de ses grands fans », a-t-il déclaré dans l’interview. Je pense qu’elle a une très belle voix, une belle présence scénique et elle est très talentueuse« , a déclaré l’époux de Chioma.

Les propos de Davido ne sont pas passés inaperçus dans le monde de la musique. De nombreux fans ont salué la reconnaissance de Davido envers Aya Nakamura, soulignant l’importance de la collaboration et de la solidarité entre artistes africains. D’autres ont salué le fait que les artistes africains commencent à être reconnus à l’échelle mondiale pour leur talent et leur contribution à la culture musicale.

En tout cas, l’admiration de Davido pour Aya Nakamura ne fait que renforcer la position de la jeune chanteuse comme l’une des étoiles montantes de la musique mondiale. Son talent, sa créativité et son style unique ont conquis des millions de fans à travers le monde.