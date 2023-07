Des millions de documents militaires américains sensibles envoyés vers le Mali par erreur

- Publicité-

Une faute de frappe dans des adresses e-mails de l’armée américaine redirige depuis dix ans des messages – parfois sensibles – adressés au Pentagone vers le domaine internet du Mali. Le Pentagone est conscient du problème et a pris des mesures pour l’éviter.

Il aura suffi d’une faute de frappe pour que des millions de documents militaires américains soient envoyés par erreur vers le Mali, comme l’explique Financial Times. L’erreur a été faite à la fin de l’adresse au lieu d’avoir inscrit “mil” il a été écrit “ml”.

C’est un entrepreneur néerlandais Johannes Zuurbier qui a remarqué le problème il y a déjà 10 ans. Il a un contrat qui lui permet de gérer le réseau malien. L’homme a reçu 117 000 mails qui ne lui étaient pas destinés. Le Mali pourra avoir ces informations à la fin du contrat de Zuurbier.

“Ce risque est réel et pourrait être exploité par des adversaires des États-Unis”, explique l’entrepreneur néerlandais au département de la Défense américain par voie de courrier. L’homme souligne également son inquiétude face à la situation géopolitique entre la Russie et le Mali.

Des informations sensibles

Certains de ces mails malencontreusement envoyés contiennent des informations sensibles. Notamment sur des fonctionnaires de l’armée américaine et leurs proches, des rapports d’inspection navale, des contrats, des documents diplomatiques ou même encore des dossiers fiscaux et financiers. Heureusement, la majorité des mails envoyés sont des spams et aucune information “secrète” n’a été envoyée.

“Le ministère de la Défense est conscient de ce problème et prend au sérieux toutes les divulgations non autorisées d’informations contrôlées sur la sécurité nationale”, explique Tim Gorman, lieutenant et porte-parole du Pentagone auprès du Financial Times. Mike Rogers, ancien amiral américain ayant été à la tête de l’Agence de Sécurité nationale explique que ce n’est pas inhabituel de faire ce genre d’erreur. “La question est celle de l’échelle, de la durée et de la sensibilité de ces informations”, explique-t-il.