Des hackers chinois attaquent le gouvernement kényan pour obtenir des données sur la dette envers la Chine

Un rapport de Reuters publié le mercredi 24 mai a révélé comment des pirates informatiques chinois s’en prenaient au gouvernement kenyan en raison de l’ampleur de la dette contractée auprès du gouvernement chinois.

Deux des sources ont estimé que les piratages visaient, au moins en partie, à obtenir des informations sur la dette du pays d’Afrique de l’Est envers Pékin : Le Kenya est un maillon stratégique de l’initiative Belt and Road – le plan du président Xi Jinping pour un réseau mondial d’infrastructures.

« D’autres compromis sont possibles car il est nécessaire de comprendre les stratégies de remboursement à venir », peut-on lire dans un rapport de recherche de juillet 2021 rédigé par un entrepreneur du secteur de la défense pour des clients privés. Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré qu’il n’était « pas au courant » d’un tel piratage, tandis que l’ambassade de Chine en Grande-Bretagne a qualifié ces accusations de « sans fondement », ajoutant que Pékin s’opposait et combattait « les cyberattaques et le vol sous toutes leurs formes ».

L’influence de la Chine en Afrique s’est rapidement accrue au cours des deux dernières décennies. Mais, à l’instar de plusieurs nations africaines, les finances du Kenya sont mises à rude épreuve par le coût croissant du service de la dette extérieure, dont une grande partie est due à la Chine.

La campagne de piratage démontre la volonté de la Chine de tirer parti de ses capacités d’espionnage pour surveiller et protéger ses intérêts économiques et stratégiques à l’étranger, ont déclaré deux des sources. Selon un analyste des services de renseignement de la région, ces piratages constituent une campagne de trois ans qui a ciblé huit ministères et services gouvernementaux du Kenya, y compris le bureau présidentiel. L’analyste a également partagé avec Reuters des documents de recherche comprenant la chronologie des attaques, les cibles, et a fourni certaines données techniques relatives à la compromission d’un serveur utilisé exclusivement par la principale agence d’espionnage du Kenya.

Un expert kenyan en cybersécurité a décrit des activités de piratage similaires contre les ministères des affaires étrangères et des finances. Les trois sources ont demandé à ne pas être nommées en raison de la nature sensible de leur travail. « Votre allégation de tentatives de piratage par des entités du gouvernement chinois n’est pas unique », a déclaré le bureau présidentiel du Kenya, ajoutant que le gouvernement avait été la cible de « fréquentes tentatives d’infiltration » de la part de pirates chinois, américains et européens.

« En ce qui nous concerne, aucune de ces tentatives n’a été couronnée de succès ». Il n’a pas fourni d’autres détails et n’a pas répondu aux questions de suivi. Un porte-parole de l’ambassade de Chine en Grande-Bretagne a déclaré que la Chine s’opposait aux « manœuvres irresponsables qui utilisent des sujets tels que la cybersécurité pour semer la discorde dans les relations entre la Chine et d’autres pays en développement ». « La Chine attache une grande importance à la question de la dette africaine et travaille intensément pour aider l’Afrique à y faire face », a ajouté le porte-parole.