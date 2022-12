Des centaines de civils ont été exécutés sommairement en Ukraine (ONU)

Selon l’ONU, des centaines de civils ont été exécutés sommairement en Ukraine au cours des premiers mois de l’offensive russe.

Des centaines de civils ont été exécutés sommairement en Ukraine au cours des premiers mois de l’invasion du pays par les forces russes, ce qui constitue des « probables crimes de guerre », a déclaré jeudi, le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Volker Türk.

Cette commission d’enquête de l’ONU a enregistré 441 exécutions sommaires et meurtres dans trois régions de l’Ukraine entre le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le jeudi 24 février et le 6 avril, a souligné Volker Türk, en présentant un rapport devant le Conseil des droits de l’homme (CDH) de l’Onu.

Les meurtres de 341 hommes, 72 femmes, 20 garçons et huit filles ont été documentés dans 102 villes et villages des régions de Kiev, Tcherniguiv et Soumy pendant cette période, selon le rapport. « Les vrais chiffres sont vraisemblablement plus élevés et nous travaillons afin de vérifier 198 meurtres supplémentaires dans ces régions », a précisé le Haut-Commissaire.

L’offensive russe se poursuit en Ukraine. Selon le bureau du procureur général ukrainien, près de 53.500 crimes d’agression et crimes de guerre ont été recensés depuis le début du conflit. Par ailleurs, 447 enfants ont été tués et 856 autres ont été blessés, d’après la même source.