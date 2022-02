Des cas de la fièvre de Lassa découverts au Royaume Uni

Alors que le pays doit faire face à la pandémie de coronavirus, des cas de la fièvre de Lassa ont été identifiés au Royaume-Uni pour la première fois depuis plus d’une décennie, rapportent les médias citant l’agence principale de santé du pays.

Dans un communiqué rendu public mercredi, l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a confirmé la détection de la fièvre de Lassa en Angleterre avec deux personnes qui ont été diagnostiquées avec la maladie dans le pays. Un troisième « cas probable » fait l’objet d’une enquête, selon les informations qui indiquent que les trois cas appartiennent à la même famille dans l’est de l’Angleterre et sont liés à des voyages récents en Afrique de l’Ouest, où la maladie infectieuse potentiellement mortelle est endémique.

« Les cas de fièvre de Lassa sont rares au Royaume-Uni et ne se propagent pas facilement entre les personnes. Le risque global pour le public est très faible », a déclaré mercredi le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef à l’UKHSA, dans un communiqué. « Nous contactons les personnes qui ont été en contact étroit avec les cas avant la confirmation de leur infection, afin de fournir une évaluation, un soutien et des conseils appropriés », a-t-elle ajouté.

Hopkins a noté que l’UKHSA et le National Health Service (NHS) en Angleterre « ont des procédures de contrôle des infections bien établies et robustes pour traiter les cas de maladies infectieuses importées et celles-ci seront renforcées ». Avant ces cas, il n’y avait eu que huit cas de fièvre de Lassa importés au Royaume-Uni depuis 1980. Les deux derniers sont survenus en 2009. Il n’y avait aucune preuve de transmission ultérieure à partir de l’un de ces cas, selon l’UKHSA.

La fièvre de Lassa est une maladie hémorragique virale aiguë causée par le virus de Lassa. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les personnes sont généralement infectées par le virus Lassa par exposition à des aliments ou à des articles ménagers contaminés par l’urine ou les excréments de rats infectés présents dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest.

Le virus peut également se propager par des fluides corporels infectés. Les personnes vivant dans les zones endémiques d’Afrique de l’Ouest avec de fortes populations de rongeurs sont les plus à risque. Les cas importés se produisent rarement ailleurs dans le monde et ces cas sont presque exclusivement des personnes qui travaillent dans des zones endémiques dans des professions à haut risque, comme les travailleurs médicaux ou autres travailleurs humanitaires, selon l’UKHSA.

La fièvre de Lassa est connue pour être endémique au Bénin, au Ghana, en Guinée, au Liberia, au Mali, en Sierra Leone, au Togo et au Nigeria, mais existe probablement aussi dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Il n’est pas facile de les distinguer des autres fièvres hémorragiques virales, telles que la maladie à virus Ebola et le paludisme, et les diagnostics cliniques sont souvent difficiles, surtout au début de l’évolution de la maladie, car les symptômes sont si variés et non spécifiques, selon l’OMS.