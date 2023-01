« Depuis que Kemi Seba aboie, … », quand Kimber McDonald s’attire la foudre des internautes

Le dimanche 22 janvier 2023, Kimber McDonald s’est attirée la foudre des internautes pour avoir attaqué l’activiste béninois Kemi Seba sur le réseau social Facebook.

Très tôt dimanche dernier, des web activistes s’en sont pris à l’activiste et panafricaniste béninois Kemi Seba en l’accusant de se mêler de l’actualité émanant des élections législatives dont le scrutin s’est déroulé le dimanche 8 janvier 2023.

En effet, après les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle, le parti Les Démocrates a déposé trois recours dont l’un a été examiné et rejeté par la Cour samedi dernier. Mais les soutiens du gouvernement qui s’adonnent à la guerre des chiffres sur les réseaux sociaux reprochent à Kemi Seba de s’être mêlée à une affaire politique.

« En panne, les Démocrates recrutent Jean-Baptiste Elias et Kemi Seba pour agiter l’opinion », ont largement partagé les web activistes soutenant le chantre de la rupture. Comme eux, Kimber McDonald est entrée dans la danse en s’attaquant à Kemi Seba.

« Depuis que Kémi Seba aboie, quelle solution ce griot a t-il déjà apporté aux Africains encore moins aux béninois ? », a-t-elle demandé avant de régler ses compte avec Jean Batiste Elias. « Pour Jean-Baptiste Elias, dites lui que les béninois ont décidé de ne plus suivre des hommes sans repère », peut-on lire sur sa page Facebook.

Kimber McDonald s’attire la foudre des internautes

Mais c’était sans compter su la colère des internautes et fidèles alliés de l’activiste et panafricaniste Kemi Seba qui se sont déchaînés en commentaire pour défendre leur leader. Pour eux, Kemi Seba, en raison de ses combats pour la souveraineté africaine ne mérite pas un tel traitement.

« Kemi seba a trop fait pour l’Afrique… Si nous ouvrons ce débat on ne finira par aujourd’hui. Sur ce , Excellent dimanche maman », a commenté un internaute. Comme lui, d’autres ont invité Kimber à ne pas mêler Kemi Seba à ces attaques sans fondement. « Vous avez de la valeur, ne ternissez pas votre image. Sinon vous allez lire l’heure », va prévenir un autre.

« Kemi Seba n’aboie pas… »

Et à un activiste et fan de Kemi Seba de clarifier: « Kémi Séba n’aboie pas. Il fait bouger les lignes et suscite des débats importants. S’il n’avait aucun impact sur la communauté, les élites africains n’allaient pas le craindre. On peut décider de ne pas voir l’impact de ses luttes mais on est normalement obligé de reconnaître qu’il a suscité le débat sur la question du CFA qui appauvrit les pays d’Afrique francophone », a expliqué un journaliste.

Pour lui, même si le CFA est toujours en circulation, la majorité de la jeunesse africaine sait désormais que cette monnaie fait partie de ce qui fait reculer les pays dans leur développement. « Même les grands économistes ont soutenu cela. On peut ne pas être d’accord avec lui (Kemi Seba Ndlr) sur certaines choses, mais c’est une insulte carrément de dire qu’il aboie hein. Chacun choisit son chemin et sa lutte. Il a fait son choix et l’assume », a-t-il insisté.

Dans cette affaire, Kimber McDonald a annoncé une plainte contre un acteur politique, candidat aux législatives passées qui s’en est pris à elle toujours sur le réseau social Facebook.