Depuis Kherson libéré, Zelensky affirme que l’Ukraine est « prête pour la paix »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité Kherson ce lundi 14 novembre. Il s’est dit « vraiment heureux » que l’armée ukrainienne ait repris la ville, et a assuré que Kiev « avance » et regarde désormais vers « la paix ».

Après l’entrée des troupes ukrainiennes dans la ville, c’est le chef de l’État lui-même qui se rend sur place, pour entériner la reprise en main de Kherson par Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité lundi cette ville clé du sud du pays, libérée par les Russes la semaine dernière, a indiqué à l’AFP une source au sein de la présidence ukrainienne. Le dirigeant s’est promené en tenue de style militaire dans les rues de la ville, entouré de gardes du corps lourdement armés, sans toutefois porter lui-même de casque ni de gilet pare-balles, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

S’adressant aux soldats et à la foule rassemblée sur la place principale de la ville, il a salué qu’il était « important d’aider tous les habitants de cette ville », dans la vidéo à retrouver en tête d’article. « Nous sommes revenus, et nous avons tenu notre promesse. Nous ressentons cette énergie, cette émotion de la population, et nous en sommes ravis », a poursuivi le chef de l’État.

Il s’est dit aussi « vraiment heureux » de cette libération, rapporte la BBC. Volodymyr Zelensky a par ailleurs affirmé que l’Ukraine « avance » et est « prête pour la paix, la paix pour tout notre pays ». « Il y a une semaine seulement, Kherson était toujours occupée. Aujourd’hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est venu visiter la ville. Voici à quoi ressemble une libération. Voici à quoi ressemble le courage », a commenté sur Twitter le ministère de la Défense ukrainien.

