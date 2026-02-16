Denis Podalydès gêné par une bourde de Nicolas Sarkozy

Denis Podalydès , figure majeure du cinéma et du théâtre français, fait son retour en salles le mercredi 18 février 2026 avec Maigret et le Mort amoureux de Pascal Bonitzer. En pleine promotion de ce nouveau film, l’acteur de 62 ans s’est livré dans une interview accordée à La Tribune Dimanche, revenant notamment sur un drame familial rarement évoqué publiquement : le suicide de son petit frère Éric en 1997.

Depuis la fin des années 1980, Denis Podalydès a multiplié les apparitions à l’écran comme sur les planches, enchaînant les tournages et les rôles qui lui ont valu une large reconnaissance du public. Au fil d’une carrière riche, son nom reste associé à des films tels que La Petite Vadrouille, Le Mystère de la chambre jaune, Le Répondeur, Les Grands Esprits, Adieu Berthe ou encore Tromperie.

Dans l’entretien accordé à La Tribune Dimanche, l’acteur a abordé avec sobriété des épisodes personnels et professionnels. Il a évoqué le deuil familial qui le touche depuis la disparition de son frère en 1997, un événement qu’il aborde rarement dans les médias. Les confidences interviennent alors qu’il prépare la sortie de son nouveau film et participe aux opérations de promotion qui accompagnent sa carrière.

Denis Podalydès et les confusions d’identité avec d’autres célébrités

Au-delà de ses engagements artistiques, Denis Podalydès s’est également retrouvé au centre d’anecdotes liées à sa notoriété. Invité sur le plateau du Club Le Figaro en décembre dernier, il a raconté une rencontre surprenante avec l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Selon ses propos, M. Sarkozy l’a félicité pour Le Bureau des légendes, avant que l’acteur ne réalise qu’il s’adressait à lui directement. Podalydès a expliqué avoir d’abord cru à un échange entre spectateurs, avant de comprendre la portée de la remarque.

Cette situation prend un relief particulier au regard du passé cinématographique de l’acteur : il a incarné Nicolas Sarkozy dans le film La Conquête de Xavier Durringer en 2011. Interrogé sur les confusions d’identité, Podalydès a aussi souligné qu’on le prend souvent pour Jean‑Pierre Darroussin, observation qui illustre les fréquentes méprises entre personnalités publiques.

Le phénomène des ressemblance entre célébrités dépasse ce seul cas.