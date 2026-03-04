Denis Brogniart répond aux critiques sur le nouveau casting de Koh-Lanta

TF1 lançait mardi 3 mars 2026 la nouvelle saison de Koh-Lanta : Les reliques du destin , tournée aux Philippines et marquée dès le premier épisode par une vive polémique sur le casting. Sur les réseaux, des téléspectateurs ont critiqué le profil physique de plusieurs participants, estimant que l’émission s’éloignait des profils « lambda ». L’animateur Denis Brogniart est intervenu pour défendre la sélection des candidats et répondre directement à une internaute.

La saison réunit vingt candidats répartis en deux équipes de dix : les rouges, Lahoy, et les jaunes, Kalao. Quelques minutes après la diffusion, un internaute a publié un message remarquant que « l’époque des gens lambda apportait plus de variétés », ajoutant que « là ils ont tous fait les JO, ont 30 kg de muscles ou sont champions de l’univers de triathlon ». Ce commentaire a été largement relayé et a déclenché d’autres réactions pointant la condition physique d’un certain nombre de participants.

Interpellé sur ces critiques, Denis Brogniart a répondu en défendant le profil des candidats et le travail des équipes de casting. Selon l’animateur, ces participants sont « des gens tout ce qu’il y a de plus normal », répliquant ainsi aux accusations d’un casting élitiste. Le lancement de l’épisode a par ailleurs mis en avant des épreuves intenses et des premières tensions sur les camps, éléments qui ont contribué à nourrir le débat autour du niveau physique observé chez certains aventuriers.

Une mécanique inédite et un casting présenté comme varié

La saison se distingue par une mécanique de jeu revue : l’Antre du destin. Ce lieu contient huit poteries cachant des reliques aux effets variés, susceptibles d’influer sur le déroulé du jeu. Les reliques peuvent offrir un collier d’immunité à attribuer, déclencher un duel de riposte, provoquer un changement d’équipe ou ne produire aucune conséquence. Cette innovation a pour objectif de modifier les stratégies habituelles et de rendre les conseils moins prévisibles.

La production assure avoir retenu des profils diversifiés — entrepreneurs, étudiants, parents de famille ou professionnels de secteurs différents — malgré la perception d’un casting très sportif. Parmi les candidats cités dans les premiers épisodes figurent Clarisse, étudiante en kinésithérapie ; Daniel, professeur de wakeboard ; Hugo, ingénieur océanographique déjà repéré à la télévision ; Françoise, la seule belge du groupe ; Lionel, buraliste savoyard ; et Cindy, ancienne militaire reconvertie dans la sécurité.

Le premier épisode a commencé par un conseil anticipé de nuit, après une défaite de l’équipe rouge lors d’une épreuve d’immunité. Lors de ce conseil, Lionel a recueilli le plus de voix contre lui et, plutôt que d’être immédiatement sorti du jeu, il a eu accès à l’Antre du destin. En choisissant une poterie offrant un duel de riposte, il a affronté Françoise en duel. Victorieux de ce face-à-face, Lionel a sauvé sa place dans l’aventure ; Françoise a, elle, été définitivement éliminée de l’aventure Koh-Lanta.