Démographie: « chrétiens et musulmans en phase avec Talon », Louis Vlavonou

Le gouvernement projette une assise nationale sur la croissance démographique et le développement. L’annonce de cette réflexion a déclenché une vague de commentaires dans l’opinion. A la faveur de l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année, le président Louis Vlavonou s’est prononcé sur la question et a invité les débatteurs à économiser leur énergie car dit-il, chrétien et musulman regardent dans la même direction que Patrice Talon.

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a parlé au nom des chrétiens catholiques, les autres confessions religieuses qui prônent le Christ et au nom des musulmans sur le projet de la maitrise de la croissance démographique au Bénin. Evoquant en effet la question de la limitation des naissances au Bénin lors de l’ouverture mardi 31 Octobre de la session budgétaire, la deuxième personnalité de l’Etat a fait savoir que toutes ces confessions religieuses sont en phase avec le chef de l’Etat.

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, s’appuie sur les paragraphes 20 et 21 de la lettre encyclique humanae vitae du Pape Paul VI et les versets 233 du chapitre 2 du saint Coran. Sur la base de ces extraits de livres saints, le président Louis Vlavonou affirme ne pas comprendre pourquoi « les gens s’échauffent inutilement avec des conférences par ci, des débats par là.

Pour le patron du parlement béninois, l’Eglise catholique en prônant la paternité responsable, demande de contrôler la naissance par des méthodes naturelles. Le président Patrice Talon en évoquant la question, poursuit-il, ne recherche que le bien-être de tous et le bien-être du Bénin.

La position du CEB sur la question

Dans le communiqué final ayant sanctionné la 3ème session plénière ordinaire de l’année pastorale 2022-2023, la conférence épiscopale du Bénin a livré sa réflexion sur la régulation des naissances qui fait actuellement parler dans la société et qui fera objet en Septembre prochain, d’une assise nationale.

Dans leur communiqué final, les évêques du Bénin ont invité toutes les personnes qui seront convoquées à l’assise nationale sur la régulation des naissances à tenir grand compte du caractère sacré de la personne humaine. Dans le communiqué ayant sanctionné leurs travaux, les évêques ont formulé des recommandations pour que les décisions qui seront issues des assises annoncées ne mettent de côté le caractère sacré de la personne humaine.

Dans leurs recommandations, les évêques du Bénin invitent les potentiels participants à prendre des décisions respectueuses de la dignité humaine, de la sacralité de la vie, de la sauvegarde de la famille, «premier sanctuaire de la vie» et de la crainte de Dieu.

Résumé des paragraphes évoqués par Louis Vlavonou

Dans son discours d’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2023, le président de l’Assemblée nationale, a évoqué les paragraphes N°20 et N°21 de la lettre encyclique Humanae Vitae pour affirmer que l’église catholique est en phase avec le projet de régulation des naissances du gouvernement.

Dans le paragraphe 20 de la lettre encyclique Humanae Vitae, le Pape Paul VI évoque les conséquences possibles de l’utilisation généralisée de la contraception sur la société. Il souligne que l’acceptation de la contraception pourrait entraîner une dégradation des mœurs, une perte du respect envers les femmes, et une augmentation du pouvoir coercitif de l’État en matière de régulation des naissances.

Le paragraphe 21 met en avant le rôle des autorités publiques dans la régulation des naissances. Le Pape souligne que les autorités doivent promouvoir la régulation des naissances en accord avec les principes moraux, en éventuel tout abus de pouvoir. Il appelle également les scientifiques et les médecins à jouer un rôle dans l’éducation et l’information sur les méthodes naturelles de régulation des naissances.

Il faut souligner que la lettre encyclique « Humanae Vitae », publiée par le Pape Paul VI en 1968, traite principalement des questions liées à la régulation des naissances et à l’utilisation de la contraception. La lettre exprime la position de l’Église catholique romaine sur ces questions. Le Pape Paul VI a rendu public cette lettre encyclique pour plusieurs raisons :

Contexte de l’époque : Dans les années 1960, il y avait un débat croissant sur l’utilisation de la contraception, en particulier après la disponibilité de la pilule contraceptive. De nombreuses personnes et théologiens catholiques remettaient en question l’enseignement traditionnel de l’Église sur la contraception. Préoccupation morale : Le Pape Paul VI avait à cœur de rappeler les enseignements moraux de l’Église sur la régulation des naissances. Il a affirmé que l’acte conjugal devait être ouvert à la procréation, et que l’utilisation de la contraception artificielle était contraire à ces principes moraux. Préservation de la doctrine catholique : Le Pape avait pour objectif de maintenir la cohérence de l’enseignement moral de l’Église catholique, même face aux défis posés par les évolutions de la société et de la science. Il a voulu rappeler les fidèles catholiques à l’observance des enseignements traditionnels de l’Église en matière de sexualité et de régulation des naissances. Autorité pontificale : En tant que chef de l’Église catholique, le Pape avait la responsabilité de guider les catholiques sur les questions de foi et de morale. La publication de l’encyclique Humanae Vitae a donc servi à clarifier et à réaffirmer la position de l’Église sur la contraception et à rappeler l’importance des enseignements moraux catholiques à cet égard.

Quid de l’assise nationale sur la poussée démographique au Bénin ?

Dans la perspective de maîtriser la forte poussée démographique au Bénin, le gouvernement projette pour Septembre 2023, une assise nationale autour de la thématique croissance démographique et développement. Ces assises, qui seront conduites dans une approche participative, mobiliseront la classe politique, la société civile, les universitaires, les leaders religieux, les femmes, les jeunes, les dignitaires des religions endogènes, la diaspora et les partenaires techniques et financiers.

Le gouvernement béninois juge l’utilité de ces assises par le fait qu’il faut faire la connexion entre le désir d’un bien-être collectif et le désir de procréation. Selon les chiffres officiels, entre 1979 et 2013, la population béninoise s’est accrue de 176% passant de 3,3 Millions à plus de 10 Millions.

Bien que la position de l’église catholique sur la question soit connue, n’est-il pas tôt d’affirmer qu’elle est conforme à celle du gouvernement qui du reste n’a pas encore révélé le contenu de ses intentions ? En tout cas, les jours à venir nous édifierons.