Demi-finale de la Coupe du Roi : Atlético Madrid – FC Barcelone sous tension

Atlético Madrid et FC Barcelone se retrouvent ce jeudi pour le match aller des demi-finales de la Coupe du Roi, avec un coup d’envoi programmé à 20h GMT. Cette affiche suscite beaucoup d’attente entre deux équipes aux visées clairement affichées dans la compétition.

Le FC Barcelone a gravi les étapes avec constance pour atteindre le dernier carré. Les Blaugrana ont successivement battu le CD Guadalajara (2-0) en seizièmes, puis remporté leur confrontation face au Racing Club (2-0) en huitièmes, avant de s’imposer 2-1 contre Albacete en quart. Sous la houlette d’Hansi Flick, l’équipe donne l’impression de monter en puissance et vise un nouveau trophée.

De leur côté, les Colchoneros ont également réalisé un parcours marquant. Madridistes et supporters ont pu admirer leurs ressources offensives lors des victoires contre l’Atlético Baleares (3-2) et le Deportivo la Corogne (1-0), puis surtout lors du large succès 5-0 face au Real Betis en quart de finale, performance qui illustre leurs prétentions dans cette Coupe du Roi.

Antécédents récents et options sur le terrain

Les deux clubs se connaissent bien : la saison passée, Barcelone avait éliminé l’Atlético à ce même stade après un premier acte spectaculaire (4-4) puis une victoire 1-0 au Wanda Metropolitano. Cette saison, en Liga, le Barça s’était déjà imposé 3-1 au Camp Nou, rappelant la rivalité serrée entre les formations.

Côté effectifs, le FC Barcelone devra composer sans Raphinha, Marcus Rashford et Pedri, tous laissés de côté pour raisons physiques, et s’appuiera sur des joueurs comme Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Fermín López, Dani Olmo et Ferran Torres pour alimenter son attaque. L’Atlético, quant à lui, devrait chercher à imposer son rythme à domicile avec Ademola Lookman, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone, Koke, Julián Alvarez et Álex Baena en figures clés de son onze.