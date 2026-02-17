Demdem, séparée de Gims, renforce ses liens avec Booba

Le rappeur Booba a publié le 17 février sur ses comptes X et Instagram un message d’excuses adressé à Demdem , ex-épouse de Gims , déclarant que « la hache de guerre est définitivement enterrée » et annonçant le retrait de ses publications négatives la concernant. Cette prise de parole intervient après plusieurs mois de procédures judiciaires et une plainte déposée par le couple contre l’artiste, ainsi que dans un contexte de séparation récente entre Demdem et Gims.

Le rappeur Booba a publié le 17 février sur ses comptes X et Instagram un message d’excuses adressé à Demdem, ex-épouse de Gims, déclarant que « la hache de guerre est définitivement enterrée » et annonçant le retrait de ses publications négatives la concernant. Cette prise de parole intervient après plusieurs mois de procédures judiciaires et une plainte déposée par le couple contre l’artiste, ainsi que dans un contexte de séparation récente entre Demdem et Gims.

Demdem, âgée de 38 ans selon les éléments publiés, avait annoncé en juin 2025 son divorce avec Gims après vingt ans de mariage et la naissance de quatre enfants. Le couple avait, en 2024, engagé une action judiciaire à l’encontre de Booba, l’accusant d’« s’attaquer » à eux depuis plusieurs années et de contribuer à une situation de cyberharcèlement encouragée par certains de ses partisans.

À la suite de cette plainte, Elie Yaffa, connu sous le nom de scène Booba, a été présenté à un juge et, selon les sources relayées, a été mis en examen pour harcèlement aggravé sur Demdem, sans mise en examen pour des faits similaires visant Gims. La mention « octobre dernier » figure dans les comptes rendus relatifs à cette étape de la procédure.

Le message de Booba et les réactions sur les réseaux

Dans son message diffusé le 17 février, Booba écrit notamment : « Entre Demdem et moi, la hache de guerre est définitivement enterrée. Je lui ai causé du tort et je m’en excuse. Elle ne sera plus jamais mentionnée de manière négative sur mes réseaux sociaux et je retire tout ce que j’ai dit. Elle mérite le respect et je lui souhaite le meilleur. Que la force soit avec nous. » La publication a été relayée en story sur Instagram et en post sur X.

La réaction des internautes a été partagée : certaines publications évoquent la possibilité d’un piratage de compte, d’autres interprètent la démarche comme la conséquence d’un rapprochement entre Demdem et le rappeur originaire de Boulogne-Billancourt. Ces réactions ont été relevées sur les mêmes plateformes où le message initial a été diffusé.

Booba, 49 ans, est père de deux enfants. Le communiqué public de ses excuses ne précise pas d’autres modalités ni d’échanges directs entre les protagonistes au-delà de l’annonce publique. Les éléments judiciaires connus indiquent que la mise en examen pour harcèlement aggravé vise spécifiquement Demdem, selon les comptes rendus antérieurs de la procédure.

