Demande de pardon de Josey à Aline: En colère, Camille Makosso cite les noms des commanditaires

Il y a quelques jours, la chanteuse Josey est sortie de son mutisme pour réagir aux polémiques sur sa relation avec Serey Dié qui a assumé être le père de son deuxième enfant. Choqué par cette réaction, le révérend Camille Makosso a dénoncé les conseillers de Josey dans une vidéo.

« Josey, qui te livre? C’est qui? C’est qui. Je ne suis pas content, aujourd’hui, on va trouver le livreur », a crié Camille Makosso dans un direct sur ses réseaux sociaux. L’homme de Dieu reproche à l’interprète du titre « Diplôme » de s’être adressée à l’ex femme de son compagnon, Serey Dié.

« Dans cette affaire, il faut être vrai. Tant que Josey ne disait rien, moi je ne dis rien. La vie privée étant sacrée. Qui a dit à Josey de venir faire ce communiqué? Celui là, c’est lui que je cherche. Il faut que je prenne son âme? Ce gars là ne l’aime pas. Tu aurais du fermer ta bouche », a-t-il réagi.

A l’en croire, Josey n’aurait jamais dû réagir et encore moins prononcer le prénom d’Aline. « C’est pour la narguer? « Qu’Aline trouve la force un jour de me pardonner. Tu veux qu’elle te pardonne? Mme Gbagbo va te répondre », a-t-il ajouté avant de jouer une vidéo dans laquelle Simone Gbagbo réclame son mari. « Je te pardonne mais donne moi mon mari », a déclaré l’ex première dame ivoirienne.

Les 2boyZ à la barre

D’après Makosso, outre la pression reçue par Josey de la part de sa mère spirituelle, ce sont les artistes du groupe 2boyZ connus comme les filles d’honneur de Josey, qui l’auraient conseillé. « Les 2boyZ, prenez votre tabouret, je viens à vous tout à l’heure , parce qu’on m’a dit, c’est vous qui livrez. Vous avez livré quelques chose qui n’était pas saint, voici maintenant les conséquences », a-t-il reproché aux 2boyZ.

« Ce qui m’énerve dans cette histoire, c’est que Serey Dié parle, Josey parle, Aline ne parle jamais. Si au moins, la fille avait fait un post pour dire « On a volé mon mari, je suis fâchée », on allait comprendre. Pour une affaire de mougouli (S3xe Ndlr), quelque chose qu’on se cache pour aller faire, vous venez sur la place publique pour parler. Mais pourquoi? « , se désole Makosso.

Retour sur la réaction de Josey

Il y a environ deux semaines, l’ancien footballeur ivoirien Serey Dié a fait des révélations sur sa vie conjugale sur la chaine ivoirienne lifetv. En plus d’avoir annoncé être en couple avec la chanteuse Josey, l’ex capitaine des éléphants de la Côte d’Ivoire a confié qu’il s’est séparé de sa femme Aline.

Une révélation qui a suscité de vives polémiques. Sur la toile, Josey est traitée de voleuse de mari par des milliers de fans. Mais pour Josey, l’erreur est humaine et le pardon divin. « Je suis une artiste qui devrait faire l’actualité, par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j’ai suivi mon cœur. Je ne suis qu’un être humain », a-t-elle reconnu.

C’est pourquoi, elle présente ses sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que ses attitudes ont blessé et choqué. « Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu’à tous les chrétiens. Je continue d’apprendre de la vie, et je prie qu’Aline trouve un jour la force de me pardonner. J’espère pouvoir prendre appui sur vous, pour m’aider à avancer. Avec l’aide de Dieu, je tâcherai, à nouveau, de mériter votre confiance », avait-t-elle ajouté.