Delphine Wespiser au centre d’une complicité remarquée sur le plateau de TBT9

Jeudi 5 février 2026, une séquence en direct sur TBT9 a déclenché de vives réactions : une réplique lancée par l’animateur Cyril Hanouna, la réponse embarrassée et flatteuse d’un chroniqueur, et un geste d’affection de Delphine Wespiser envers son collègue Olivier Dartigolles ont alimenté les discussions sur les réseaux sociaux.

De retour sur le plateau de TBT9, Delphine Wespiser, ancienne Miss France devenue chroniqueuse, retrouve une forte visibilité auprès du public. Sa présence dans l’émission animée par Cyril Hanouna suscite un intérêt renouvelé, notamment autour de sa vie sentimentale : plusieurs médias rappellent qu’elle a récemment repris sa relation avec son ex-compagnon Roger.

La séquence incriminée s’est jouée en direct, dans un contexte de légèreté propre à l’émission. Les échanges entre chroniqueurs, ponctués de plaisanteries et de commentaires, ont pris cet après-midi-là une tournure plus personnelle que d’habitude.

Interpellation publique et geste complice sur le plateau

En plein direct, Cyril Hanouna a interpellé Olivier Dartigolles en évoquant des propos flatteurs à l’égard de Delphine Wespiser : « Olivier Dartigolles ne passera pas l’hiver avec sa femme… D’ailleurs, on a parlé de vous, Delphine. Il a dit qu’il vous trouvait magnifique, intelligente… Il est subjugué pour vous Delphine ! » Selon les images diffusées, la déclaration a provoqué rires, regards gênés et silences sur le plateau.

Mis à son tour en lumière, Olivier Dartigolles – ancien homme politique désormais chroniqueur pour TBT9 – a confirmé avoir tenu des propos élogieux : « J’ai simplement dit que Delphine est exceptionnellement belle », a-t-il déclaré, sous les applaudissements et les exclamations amusées de l’assistance.

La réponse de Delphine Wespiser a contribué à intensifier la scène. Selon les images et les retranscriptions, elle a affirmé : « On ne se connaît pas depuis longtemps, mais… on se sait ! » Puis elle s’est levée pour aller faire la bise à Olivier Dartigolles, geste filmé et commenté en direct par l’animateur et le reste du plateau.

