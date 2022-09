“Dégoûtant », « vieil homme malade”: le prince Andrew conspué lors du passage du cercueil d’Elizabeth II

Un individu s’en est pris au prince Andrew lors du cortège funéraire d’Elizabeth II ce lundi 12 septembre à Edimbourg, comme l’a révélé The Mirror. La police a été obligée d’intervenir pour calmer les choses et éviter le moindre débordement.

La procession funèbre s’est tenue dans une ambiance des plus solennelles ce lundi, à Édimbourg. Mais au passage du cortège sur le Royal Mile, parti du palais de Holyroodhouse pour rejoindre la cathédrale Saint-Gilles, un jeune homme a tenté d’interpeller les membres de la famille royale.

Selon The Daily Mail, c’est le prince Andrew qui était visé. « Andrew, tu es un vieil homme malade ! », a lancé cet individu au fils de la reine défunte qui accompagnait le cercueil. S’en est suivie une brève bagarre, l’homme interpellé criant « dégoûtant » et « je n’ai rien fait de mal ».

Selon le tabloïd, un policier et un spectateur ont tiré le jeune homme en arrière tandis que, dans la foule, on entendait des « God Save The King ». Ce spectateur, âgé de 22 ans, a été arrêté, a déclaré la police écossaise, citée dans The Independent. Pour trouble sur la voie publique, il est passible, selon le quotidien, de 12 mois de prison et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 livres sterling.

Le prince Andrew, 3e enfant de la reine Elizabeth II, est empêtré dans l’affaire Epstein depuis des mois, et même en ces jours de deuil, le scandale continue de lui coller à la peau. Accusé d’agressions sexuelles sur mineure, celui qui était le fils préféré de la reine a dû se retirer de la vie publique. L’ancien vétéran de la guerre des Malouines n’est plus autorisé à porter une tenue militaire. C’est donc vêtu d’un simple costume qu’il a suivi le cortège funéraire. Selon les médias anglais, le prince Andrew devra également se présenter en civil à tous les autres événements publics organisés en hommage à sa défunte mère. Petite exception néanmoins : lors de la veillée finale à Westminster Hall.