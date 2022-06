Découvrez la nationalité du footballeur le plus avare d’Afrique (médias)

La pratique du football a, toujours, permis à ceux qui s’adonnent à ce sport d’avoir un train de vie luxueux, peu importe la catégorie ou la division, dont le joueur fait valoir ses talents. En face de cette catégorie, il peut y avoir des gens, qui pratiquent le même sport, mais qui ne laissent s’envoler le moindre billet de banque. D’après un média camerounais, un footballeur africain, dont vous allez découvrir la nationalité, via le présent article, ferait foi de cette affirmation.

Geremi Njitap

Sur le continent africain, le footballeur, le plus riche, c’est l’actuel président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT). Samuel Eto’o trône, donc, à la tête de ce classement, depuis belle lurette, avec une fortune vertigineuse, estimée à quelque 140 millions de dollars, à en croire une enquête du média sud-africain, Soccer Laduma.

Les joueurs de football font partie des célébrités, qui font la pluie et le beau temps, en dépensant à tout-va. Qui pour s’acheter une voiture de luxe, qui pour s’offrir une maison de rêve, qui, encore, pour faire des oeuvres caritatives. Mais, selon un média, dans le rang des sportifs, certains, à l’image de l’ex-footballeur camerounais, Geremi Njitap, font chemin à part.

D’après un article de 237online, en effet, ce ne serait pas facile pour Geremi Njitap de laisser filer, ne serait-ce qu’un seul petit billet de banque, pour la simple raison que l’ex-Lion Indomptable serait un homme avare. Même si l’ancien joueur de l’équipe nationale camerounaise ne jouit pas d’une grosse fortune, il n’en demeure pas moins qu’il s’en mis plein les poches, vu sa carrière nationale et son palmarès à l’international.

Au demeurant, à en croire le même média, le comportement du sportif laisserait, souvent, à désirer, tant il serait difficile de lui soutirer un centime, ce qui ne manquerait d’indisposer certains Camerounais. Sur ce, l’actuel vice-président de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO) a tenu à réagir.

L’intégralité de sa réaction

J’ai plus envie que les gens me dérangent sur ma page. Je ne suis pas un Samaritain comme Samuel Eto’o. Lui, c’est lui ; moi, c’est moi. J’ai pas souffert pendant des années pour sauver le monde entier. Ma propre famille même se plaint de moi, mais ça m’est égal.

Seul Dieu me jugera et non les humains. Tu donnes ou tu ne donnes pas, tu n’as jamais donné ! À quoi ça sert ? J’ai toujours dit à Samy, un jour, ils se moqueront de toi. La Bible a tout prédit. Moi, Njitap, je reste le même. Mon argent est le mien. Si je n’avais pas joué au foot, qui serait prêt à me venir en aide ?

Je n’achète pas la sympathie. Tu n’entendras pas que j’ai fait un don vertigineux à quelqu’un. Beaucoup croient que je ne vis pas au Cameroun, je préfère m’enfermer chez moi.

Ma barrière est toujours fermée, même mon vigile n’a pas le plat chez moi, son salaire suffit !