Décor Ilonga: mariage civil du comédien avec sa compagne Divine Malembe

L’artiste comédien Décor Ilonga a célèbré son mariage civil avec Divine Malembe le week-end dernier.

Décor Ilonga, célèbre comédien et artiste congolais, a franchi une étape importante dans sa vie personnelle en contractant un mariage civil avec sa compagne Divine Malembe. La cérémonie de mariage s’est déroulée devant l’officier de l’État civil, en présence de nombreux artistes comédiens, dont Jeremie Shabani et Maman Kalunga, qui ont tenu à exprimer leur soutien et leurs félicitations au couple, selon les informations de Mbote.

À travers les réseaux sociaux, les fans et les proches ont également été témoins de ce moment spécial, avec une pluie de messages de félicitations adressés aux mariés. Des photos retraçant l’histoire et les moments importants de leur relation étaient exposées dans un cadre magnifiquement décoré pour l’occasion.

Le mariage civil représente un engagement officiel et juridique pour Décor Ilonga et Divine Malembe, scellant ainsi leur amour et leur volonté de construire un avenir ensemble. Ce moment joyeux et empreint d’émotion marque le début d’une nouvelle étape dans leur vie, et la promesse d’une union solide et épanouissante.