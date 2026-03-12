Décès d’une femme enceinte de 8 mois à Abomey-Calavi: son compagnon et le père de celui-ci écroués

La grand-mère a expliqué aux juges qu’elle ignorait l’existence d’une relation amoureuse et a été simplement surprise de la grossesse de sa petite fille qui entre temps l’a quitté pour rejoindre son petit ami.



À la barre, le père du jeune homme a confirmé que la compagne de son fils était venue vivre avec eux en décembre, avant de mourir au début du mois de février. Il a également indiqué que la défunte n’avait pas fait de consultations prénatales pendant toute sa grossesse, un point qui a particulièrement retenu l’attention de la cour.



À l’issue des débats et face à l’absence du suivi de la grossesse , le dossier a été renvoyé au 29 avril pour la poursuite de l’instruction. Le tribunal a également ordonné la présentation du carnet de soins de la défunte afin de mieux éclairer les circonstances de ce décès soudain.



