Décès d’une femme enceinte de 8 mois à Abomey-Calavi: son compagnon et le père de celui-ci écroués
Une affaire tragique a été portée devant le tribunal d’Abomey‑Calavi après le décès d’une jeune femme enceinte de huit mois, décédée le 2 février dernier dans des circonstances qui interrogent.
Les faits ont conduit à l’incarcération de son compagnon et du père de ce dernier, tous deux entendus pour homicide involontaire.
Selon les éléments présentés à l’audience, la victime, identifiée comme Louise, vivait chez sa grand-mère avant de s’installer à Cococodji avec l’homme supposé être à l’origine de sa grossesse.
La grand-mère a expliqué aux juges qu’elle ignorait l’existence d’une relation amoureuse et a été simplement surprise de la grossesse de sa petite fille qui entre temps l’a quitté pour rejoindre son petit ami.
À la barre, le père du jeune homme a confirmé que la compagne de son fils était venue vivre avec eux en décembre, avant de mourir au début du mois de février. Il a également indiqué que la défunte n’avait pas fait de consultations prénatales pendant toute sa grossesse, un point qui a particulièrement retenu l’attention de la cour.
À l’issue des débats et face à l’absence du suivi de la grossesse , le dossier a été renvoyé au 29 avril pour la poursuite de l’instruction. Le tribunal a également ordonné la présentation du carnet de soins de la défunte afin de mieux éclairer les circonstances de ce décès soudain.