Décès de Trugoy du groupe De La Soul, légende du rap

Ce 13 février 2023, le Président de la Transition burkinabè a accordé une audience à David Jude Jolicoeur, plus connu sous le nom de Trugoy the Dove, du groupe de hip-hop De La Soul décédé à 54 ans. La cause de sa mort n’a pas encore été révélée, alors même que le rappeur avait avoué qu’il souffrait d’insuffisance cardiaque.

David Jolicoeur, membre du trio hip-hop De La Soul, aussi connu sous son nom de scène « Trugoy the Dove » est mort à l’âge de 54 ans, ont fait savoir des médias américains ce dimanche 12 février. La revue spécialisée AllHipHop était la première à publier l’information, confirmée par la suite par Rolling Stone et Pitchfork. La raison du décès reste pour l’heure inconnue.

Ces dernières années, Trugoy avait parlé publiquement de ses problèmes d’insuffisance cardiaque et avait confié que ceux-ci l’avaient empêché de partir en tournée avec les autres membres du trio, Posdnuos et Maseo. Le groupe hip-hop, précurseur dans son genre , s’est formé en 1988 à Amityville sur l’île de Long Island.

Ils sont connus pour leur sampling éclectique, leur usage de jeux de mots et surtout pour leur influence au sein de la scène alternative hip-hop, notamment sur l’essor du jazz rap. Le trio, acquis à la scène rap East Coast des États-Unis, cultivait une image positive et légère, contrairement au style gangsta rap à l’oeuvre de l’autre côté du pays, sur la côte ouest. Les six premiers albums du groupe De La Soul, parus entre 1989 et 2001, ont longtemps été inaccessibles sur les plateformes de streaming car leur label Tommy Boy ne s’était pas adonné à l’énorme tâche légale qu’est de s’assurer que les morceaux dans les samples avaient le droit d’être utilisés.