Décès de Taiwo Adegbodu, voix du gospel nigérian

Taiwo Adegbodu, membre du duo gospel connu sous le nom d’Adegbodu Twins, est décédé le 1er mars 2026. L’annonce a été publiée par son frère jumeau, Samuel Kehinde Adegbodu, sur la page Facebook officielle du groupe. Le chanteur était reconnu pour la portée de sa voix auprès de nombreux fidèles au Nigeria et au-delà.

Dans sa publication, Kehinde a exprimé une douleur profonde, indiquant que la disparition de Taiwo l’avait pris de court et laissant les enfants du défunt et lui-même dans la détresse. Il a fait part de son incapacité à envisager la vie sans son frère et a demandé du soutien moral.

La famille et l’équipe de management n’ont pas communiqué sur les circonstances du décès. Les proches ont sollicité le respect de la vie privée et demandé des prières.

Parcours et faits marquants

Nés le 4 mars 1988 à Ibadan, dans l’État d’Oyo, Amos Taiwo et Samuel Kehinde Adegbodu ont entamé leur carrière au début des années 2000. Dans une interview accordée au journal The Guardian en 2024, il a été rapporté qu’une prédiction antérieure à leur naissance évoquait leur destinée musicale.

Leur premier album, Faratimi (Lean on Me), est sorti en 1999. Le duo y associait des rythmes traditionnels yoruba à des sonorités du gospel contemporain. Parmi leurs titres les plus connus figurent Shower Your Blessing, God Concert, Emi Mimo, Igbagbo Dun, Ma Beru et Adura Mi Gba, chansons fréquemment reprises lors de cérémonies religieuses.

En reconnaissance de leur contribution culturelle, le gouverneur de l’État d’Osun, Ademola Adeleke, les a nommés Conseillers spéciaux pour le divertissement et le tourisme. Peu avant le décès de Taiwo, les jumeaux avaient participé à une veillée aux chandelles organisée en mémoire de la chanteuse Bunmi Akinnaanu, récemment décédée.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs hommages ont été publiés. L’artiste Esther Igbekele a diffusé une photo de Taiwo sur Instagram accompagnée d’une expression yoruba comparant le défunt à un éléphant tombé, et lui adressant un dernier salut. D’autres messages, émanant de fans, de pasteurs et de collègues musiciens, ont salué un évangéliste passionné dont la musique « élevait les esprits » et ont souligné le vide laissé par sa disparition.