Décès de Ouassénan Koné: Gbagbo salue la mémoire d’un « grand serviteur de l’État »

Ce vendredi 11 août 2023, Laurent Gbagbo, président du Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), a honoré la mémoire du général Gaston Ouassénan Koné, rappelé à Dieu mardi dernier.

« Dans cette circonstance de profonde douleur, le président Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, en son nom propre et au nom de l’ensemble du PPA-CI, salue avec respect la mémoire de cet autre grand serviteur de l’Etat qui aura marqué son époque tant au niveau de la nation que de son parti politique », rapporte un communiqué parvenu à BÉNIN WEB TV.

Par ailleurs, le président du PPA-CI a exprimé ses prières les plus sincères à l’épouse et aux enfants de l’illustre disparu et a souligné la gravité de la souffrance des militants du PDCI-RDA. » Il prie Dieu afin qu’il accorde à cet autre illustre compatriote, un repos paisible auprès de lui et au PDCI-RDA, la force nécessaire de surmonter ce double deuil qui le frappe en moins d’une semaine », a conclu le communiqué.

Pour rappel, le Général Gaston Ouassénan Koné, qui avait occupé des postes de ministre et de commandant supérieur de la gendarmerie nationale ivoirienne, est décédé à l’âge de 84 ans à Abidjan le 8 août dernier.