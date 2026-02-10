Décès de Nambatingue Toko, premier buteur du PSG en Coupe d’Europe

Le Paris Saint-Germain perd l’un de ses anciens joueurs. Nambatingue Toko, ancien international du Tchad, est décédé à l’âge de 73 ans des suites d’une maladie, a-t-on appris ce mardi. Sa disparition attriste la communauté du football qui se souvient de son passage en France.

Attaquant prolifique passé par plusieurs formations hexagonales, Toko a porté le maillot du PSG de 1980 à 1985 avant de rejoindre le Racing Club de Paris pour la saison suivante, où il a mis un terme à sa carrière de joueur. Auparavant, il avait été sacré champion de France avec Strasbourg en 1979.

Sur la pelouse du Parc des Princes, il a inscrit des moments marquants pour le club parisien : 171 rencontres disputées et 43 buts à son actif, ainsi que deux victoires en Coupe de France (1982 et 1983). Il restera notamment dans les annales comme le tout premier buteur du PSG en compétition européenne, grâce à un doublé marqué contre le Levski Sofia en 16e de finale de la Coupe des Coupes.

Après sa carrière sur le terrain, Toko a rejoint le staff du Paris Saint-Germain en 1989. Il est resté au club tout au long des années 1990, avant de partir à la fin de la décennie lors de l’arrivée d’une nouvelle direction présidée par Laurent Perpère.

Le club a rapidement réagi sur ses comptes officiels pour témoigner de sa tristesse et adresser ses condoléances à la famille et aux proches de l’ancien attaquant, saluant la mémoire d’un joueur qui a marqué l’histoire du PSG.