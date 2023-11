Décès de Mohbad: Naira Marley et Sam Larry libérés sous caution

- Publicité-

Arrêtés et placés sous mandat de dépôt dans le cadre de l’enquête ouverte sur la mort de Mohbad, Naira Marley et Sam Larry ont bénéficié d’une remise en liberté sous caution. La décision a été rendue par le tribunal ce lundi 06 novembre 2023.

Une première décision de justice est tombée dans le dossier Mohbad. La justice a décidé de relaxer deux prévenus sous caution et de prolonger la détention provisoire de deux autres. Les prévenus libérés sont Naira Marley et Sam Larry. En ce qui concerne Fisayo Ogedengbe, l’infirmière et l’ami de l’artiste décédé, ils sont maintenus en détention.

La libération de Naira Marley et Sam Larry est conditionnée par le paiement d’une caution de 20 millions de nairas. La justice a saisi leurs passeports et ils sont tenus de signaler périodiquement leur présence sur le territoire national au Département des enquêtes criminelles de l’État (CID).

L’enquête sur la mort de Mohbad est toujours en cours. Les résultats de l’autopsie sont attendus pour indiquer avec précision les causes du décès de l’artiste.