Décès de Jiang Zemin: le Burkina présente ses condoléances à la Chine

Le gouvernement burkinabé a présenté ce mardi, ses condoléances au peuple Chinois, suite à la disparition de leur ancien président Jiang Zemin, le 30 novembre 2022.

Suite au décès de l’ancien président chinois, Jiang Zemin, le 30 novembre dernier, le Premier ministre burkinabé, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, s’est rendu ce mardi 06 décembre 2022 en fin de matinée, à l’ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso. Il y est allé présenter ses condoléances et témoigner la compassion du gouvernement et du Peuple burkinabè, « au Peuple de ce pays, qui entretient d’excellentes relations d’amitié et de coopération avec le Burkina Faso ».

« Le Burkina Faso est attristé, suite à la disparition de Son Excellence Monsieur Ziang Zemin, ancien Président de la République populaire de Chine. Ce pays avec qui nous entretenons d’excellentes relations d’amitié et de coopération, vient ainsi de perdre un de ses leaders charismatiques, qui aura profondément marqué la vie de son pays et notre coopération. Sous son leadership, le Burkina Faso a bénéficié des fruits de cette coopération, dans divers secteurs de développement.

En ces douloureux moments de deuil qui frappe la Chine, au nom du Président du Faso, du gouvernement et du Peuple burkinabè, j’adresse mes condoléances les plus attristées au Peuple chinois. Je salue la mémoire de l’illustre disparu et lui rends un vibrant hommage, pour sa contribution au développement de notre pays et l’excellence de nos relations de coopération ».

Tels sont les mots que le chef du Gouvernement burkinabé a laissés dans le livre de condoléances de l’ambassade de Chine, ce mardi 06 décembre 2022.