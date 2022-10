Décès de 4 patients au CNHU: Jacques Ayadji accuse les régimes précédents

Le président du Parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE–BENIN), Jacques Ayadji a aussi réagi au drame survenu le vendredi 7 Octobre à la Clinique Universitaire Polyvalente d’anesthésie réanimation du CNHU de Cotonou. L’ancien syndicaliste pointe du doigt les précédents régimes.

Le président du part Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE–BENIN) a trouvé un bouc-émissaire à la situation qui a prévalu le 7 Octobre dernier à la Clinique Universitaire Polyvalente d’anesthésie réanimation du CNHU de Cotonou. L’ancien syndicaliste tout en déplorant ce qu’est passé et après avoir compati à la douleur des familles éplorées met à la charge des régimes précédents, la responsabilité de ce drame.

« …Ce qui s’est passé, c’est regrettable. Nous avons connu une panne d’électricité au niveau du CNHU et cela a entraîné la mort de 4 de nos compatriotes que nous déplorons« , a confié l’ancien syndicaliste à une web télévision.

L’ancien syndicaliste au nom de sa famille politique a présenté aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. L’acteur politique a ensuite fait remarquer que ce qui est arrivé est un drame national. A l’en croire, quand la Nation est touchée, il faut éviter des récupérations politiques et se montrer solidaire au peuple; indique-t-il en faisant allusion aux réactions de certains hommes politiques.

Jacques Ayadji pointe du doigt les anciens régimes…

Dans son exposé, le président du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE–BENIN) semble engager beaucoup plus la responsabilité des anciens régimes que le régime actuel.

Selon lui, ce n’est pas une absence d’électricité qui a été à l’origine du drame. Il s’agit, précise-t-il d’une panne d’électricité. « C’est donc le système de relai qui n’a pas fonctionné », a déploré Jacques Ayadji.

Selon lui, si l’on fait une comparaison entre 2016 où l’actuel régime a pris les rênes du pays et aujourd’hui, on sent une nette évolution en matière de disponibilité d’énergie électrique. « Les responsables de ces événements, c’est beaucoup plus les gouvernements qui se sont précédés« , accuse l’ancien syndicaliste.

Déjà des poursuites dans le dossier…

Quelques heures après l’éclatement du drame qui serait causé par une panne d’électricité, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon s’est impliqué dans le dossier en saisissant personnellement l’autorité de régulation du secteur de la santé et le procureur de la République.

Le dossier est donc en instruction avec déjà une série d’auditions et d’interpellations. Le directeur général du centre national hospitalier et universitaire, Hubert Koutoukou Maga a été aussi auditionné et gardé à vue.