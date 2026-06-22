Infrastructures: un nouvel hôtel de ville moderne bientôt en construction à Parakou

La commune de Parakou s’apprête à faire peau neuve avec le lancement prochain du projet de construction de son nouvel hôtel de ville.

L’annonce officielle a été faite par le maire, Zul-Kifly Zakarie, le mercredi 17 juin 2026, lors de la présentation publique du bilan des 100 premiers jours de gestion de la nouvelle équipe municipale.

Ce projet phare s’inscrit au cœur d’un vaste programme de modernisation des infrastructures administratives visant à hisser la cité des Kobourou au rang des grandes métropoles régionales.

​Pour l’exécutif local, doter Parakou d’un tel édifice est une nécessité absolue pour refléter son standing de troisième ville à statut particulier du Bénin. L’actuel hôtel de ville, hérité des décennies précédentes, souffre d’une forte inadaptation face à l’expansion démographique galopante et au dynamisme commercial de cette cité-carrefour reliant le Nord et le Sud du pays. Cette exiguïté logistique pesait tant sur les conditions de travail du personnel communal que sur l’efficacité des services délivrés aux usagers.

​Au-delà du prestige de la future vitrine municipale, le maire Zul-Kifly Zakarie a dévoilé une série d’investissements structurants planifiés pour transformer durablement le visage économique, culturel et social de la commune.

​Sur le plan de l’économie et de l’attractivité, l’équipe municipale prévoit la création d’une zone économique dédiée pour capter les flux commerciaux sous-régionaux, ainsi que l’aménagement inédit d’une plage artificielle pour stimuler le tourisme local.

​Le volet culturel et sportif sera marqué par la construction de la Maison de la Culture de Parakou, conçue pour offrir un véritable rayonnement aux artistes locaux, parallèlement à l’érection d’un grand complexe sportif moderne. Enfin, les défis liés à l’aménagement urbain trouveront une réponse à travers la création d’un nouveau cimetière communal de 25 hectares, équipé d’infrastructures connexes aux normes contemporaines pour anticiper les besoins fonciers futurs.

​En fixant ces priorités dès le cap des 100 jours, la nouvelle équipe municipale affiche sa volonté de rompre avec l’immobilisme et d’engager Parakou dans une phase de métamorphose urbaine profonde, répondant aux défis de sa gouvernance future