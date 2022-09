Deborah Blaka: voici l’histoire qui se cache derrière la coiffure de la nouvelle star du net

Repérée au tournoi Tchin-Tchin initié par le jeune influenceur Jonathan Morrison, la jeune femme Deborah Blaka est devenue une star des réseaux sociaux grâce à sa coiffure et son style très original. Invitée sur NCI, la jeune femme a finalement dévoilé la raison pour laquelle elle a opté pour cette coupe de cheveux.

Une fille aperçue au stade d’Adjamé le samedi 3 septembre dernier lors du match entrant dans le cadre du tournoi Tchin-Tchin fait le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques jours à cause de son look qui ne laisse personne indifférent.

Vêtue d’un collant rouge et d’un haut décolleté de couleur blanche, Déborah Blaka a conquis le cœur tout le monde lors de son passage au terrain d’Adjamé. Partagées sur les réseaux sociaux, les images de la jeune femme sont devenues virales et suscitent depuis une avalanche de réactions dont celle de l’artiste et président du Syndicat Suspect 95, qui n’a pas tari d’éloge envers cette dernière.

Invitée ce mardi sur la Nouvelle Chaine Nationale (NCI) la fille qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux a finalement donné d’autres détails sur sa vie, tout en racontant l’histoire qui se trouve derrière son look capillaire.

« J’ai 19 ans, j’ai fait la classe de terminale cette année (…) c’est mon père qui me disait de me coiffer et j’ai fini par adopter la coupe, parce que je me sentais belle avec les cheveux courts« , a-t-elle confié sur le plateau de la NCI.

Une révélation qui a très vite suscité beaucoup de réactions mitigées en raison de son âge qui semble ne pas être en phase avec son corps jugé trop grand. « 19 ans, on dirait elle a un côté camerounais hein., Genre la grande sœur de Christian Bassongog« , « C’est 19ans de quel année ?« , » 19 ans mon œil, en tout cas tu es vraiment belle avec ta coupe« , peut-on lire parmi les commentaires des internautes.